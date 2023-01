Včasih ne more verjeti, kako hitra je lahko Anamarija Lampič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z žensko sprintersko tekmo se začenja letošnji svetovni biatlonski pokal na Pokljuki, slovenske barve bodo branile Anamarija Lampič ter Polona in Živa Klemenčič. Tekma se bo začela ob 14.20, za nekdanjo odlično smučarsko tekačico Lampičevo bo to prva domača tekma najvišje ravni v njenem novem športu.

"Komaj čakam, da vidim, kako to prenašam," o pritisku visokih pričakovanj navijačev pred domačim krstom v biatlonskem svetovnem pokalu na Pokljuki pravi Anamarija Lampič. Ta je že v svoji prvi biatlonski sezoni osupnila z izjemnimi tekaškimi predstavami, s katerimi več kot dobro izničuje nekoliko slabše strelske dosežke. V pokalu IBU se je že povzpela na prve stopničke v biatlonski karieri, na svoji prvi tekmi v svetovnem pokalu, v Hochfilznu v Avstriji, je bila odlična šesta v sprintu.

Ljubitelji biatlona v Sloveniji tako nestrpno in s slastjo pričakujemo njen današnji sprint na Rudnem polju. "Na progi bo zanesljivo dobro, ne vem pa še, kako bo na strelišču," se je s svojim značilnim nasmehom na obrazu spraševala 27-letna Gorenjka, ki bo imela startno številko 50, kar pomeni, da se bo na 7,5-kilometrsko traso z dvema strelskima postankoma pognala ob 14.45.

Polona Klemenčič napada najboljši izid v karieri

"Upam na nov najboljši rezultat letos," pred pokljuškim izzivom pravi Polona Klemenčič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Lampičeva je zagotovo najbolj vroče ime v slovenski biatlonski reprezentanci, ni pa (še) naša najboljša tekmovalka. Ta čast pripada Poloni Klemenčič, trenutno 32. biatlonki sveta. Tudi 25-letnica iz Nemilj pri Besnici v tej sezoni doživlja pravi preporod. Niza najboljše dosežke kariere in se giblje okoli mest, s katerimi bi si lahko zagotovila tudi mesto na tekmi s skupinskim startom biatlonski formuli ena. Za zdaj se ji ta še izmika, na Pokljuki pa te tekme ni v programu, a Polona Klemenčič upa, da bo na domači tekmi prikazala vse, česar je sposobna.

"Upam na nov najboljši rezultat letos. Vse bom dala od sebe, veliko bo odvisno tudi od tega, kako bom opravila na strelišču," pred domačim izzivom pravi Polona Klemenčič. V tej sezoni dosega rezultate kariere. Že na uvodu v sezono v Kontiolahtiju na Finskem je z 21. mestom na sprintu dosegla nov mejnik, ga na posamični tekmi še presegla z 19. mestom, nato pa v Hochfilznu s 17. mestom na zasledovanju letvico prestavila na 17. mesto. "Očitno se je s treningi letos res nekaj spremenilo. Morda sem tudi bolj mirna na strelišču, pa bolj natančna," pravi.

Včasih ne more verjeti, kako hitra je lahko Anamarija Lampič

Je pa pod vodstvom novega glavnega trenerja slovenske reprezentance, Nemca Ricca Grossa, napredovala tudi v teku. Zdaj na tekmah lahko drži tempo najboljših. "To so res super občutki. Zdaj vem, da ni vse odvisno samo od streljanja. Vem, da en zgrešen strel na tekmi lahko v smučini popravim. Super je tudi, ko vidim, da lahko držim te močne tekmovalke. Vem, da bo prišel tudi slab dan, a vem tudi, česa sem zmožna. S takimi nastopi pridobiš na samozavesti," je vesela nove razsežnosti svojega teka.

"Ko je Ana na progi, je pri njej vse videti tako lahko. In včasih kar ne morem verjeti, da je tako hitra." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Razlika je očitna. Včasih sem vedela, da nekoga lahko prehitim, če imam dober dan. Zdaj vedno grizem na polno. Tudi prej sem se vedno borila do ciljne črte, a zdaj je pristop drugačen. Res sem zadovoljna. Upam le, da se bo tako nadaljevalo," je še povedala slovenska reprezentantka, ki se bo na progo podala s startno številko 2. So jo k hitrejšemu teku spodbudili tudi skupni treningi z Anamarijo Lampič? "Če sem na treningu malo za njo, se zavedam, da sem tudi jaz močna. Vrhunsko jo je gledati. Ko je na progi, je pri njej vse videti tako lahko. In včasih kar ne morem verjeti, da je tako hitra," odgovarja.

Tretja slovenska tekmovalka na današnjem pokljuškem sprintu pa bo Polonina sestrična Živa Klemenčič. Dvaindvajsetletnica točk svetovnega pokala še nima, a upa, da se bo to spremenilo prav na domači Pokljuki. Startala bo kot 75.

Brez Švedinje in Nemke, vrača se norveška zvezdnica

Obolele Hanne Oeberg ne bo na Pokljuki. Foto: Sportida Na Pokljuki ne bosta tekmovali Švedinja Hanna Oeberg, svetovna in dvakratna olimpijska prvakinja, ter Nemka Franziska Preuss, dobitnica bronaste medalje na olimpijskih igrah 2022. Prva je zbolela tik pred božičem, zaradi izpada treninga in oslabelosti pa še ni pripravljena za tekme svetovnega pokala. Druga prav v teh dneh preboleva virozo.

V karavano svetovnega pokala se prav na Pokljuki vrača norveška zvezdnica Marte Olsbu Roeiseland. Zaradi zdravstvenih težav je prvi del sezone izpustila, zdaj pa je trikratna olimpijska prvakinja iz Pekinga nared za boje z najboljšimi. "Dolgo sem čakala, zdaj pa sem vesela, da lahko končno povem: Vračam se," sporoča 32-letnica, ki je na Pokljuki le enkrat stala na stopničkah. V sezoni 2016/17 je bila tam tretja v sprintu. Roeiselandova bo startala kot 32.

Skupni seštevek svetovnega pokala: 1. Julia Simon (Fra) 471 točk

2. Elvira Öberg (Šve) 395

2. Lisa Vittozzi (Ita) 373

4. Denise Herrmann-Wick (Nem) 356

5. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 349

6. Linn Persson (Šve) 328

...

32. Polona Klemenčič (Slo) 83

41. Anamarija Lampič (Slo) 45

Program tekem svetovnega pokala na Pokljuki: Četrtek, 5. januar:

14.20, sprint, ženske (7,5 km) Petek, 6. januar:

14.20, sprint, moški (10 km) Sobota, 7. januar:

11.30, zasledovanje, ženske (10 km)

14.45, zasledovanje, moški (12,5 km) Nedelja, 8. januar:

11.45, štafeta mešanih parov

14.25, mešane štafete

Preberite še: