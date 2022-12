Na Rudnem polju na Pokljuki je bilo že pred božičnimi prazniki živahno, prireditelji so hiteli s postavljanjem prizorišča, na katerem bodo od 5. do 8. januarja prihodnje leto potekale tekme biatlonskega svetovnega pokala. V torek bo prizorišče ocenil še vodja tekmovanj pri Mednarodni biatlonski zvezi (IBU), Borut Nunar, v organizacijskem odboru Pokljuka pa so prepričani, da jim bo prižgal zeleno luč.

Te dni je poteklo natanko 30 let od prvega svetovnega pokala na Pokljuki, odštevamo pa že dneve do 24. druženja s svetovno biatlonsko elito na Rudnem polju. S snegom naj kljub otoplitvi, ki je napovedana za prehod v novo leto, ne bi bilo težav. Prireditelji so mrzle dni izkoristili za pripravo umetnega, padlo je tudi nekaj naravnega, sicer pa ga imajo dovolj tudi shranjenega iz prejšnjih zim.

Obletnica jih zavezuje

"Okrogla obletnica nas ob dejstvu, da smo imeli tudi svetovno prvenstvo in nato eno leto čakali na naslednji svetovni pokal, tudi zavezuje, da storimo vse, kar je v naši moči." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Letos smo ob 30. obletnici še posebej motivirani, da delo opravimo tako, kot je treba, zato verjamem, da bo Borut Nunar v torek potrdil, da je vse nared za tekmovanje in bomo svetovni pokal tudi izpeljali," je slaba dva tedna pred tekmami svetovnega pokala na Rudnem polju razlagal predsednik organizacijskega odbora Pokljuka Jelko Kacin. "Tudi vreme ne bo moglo pokvariti pogojev, verjamem, da bodo pokljuški delavci profesionalno poskrbeli za proge in vse okoli njih. Okrogla obletnica nas ob dejstvu, da smo imeli tudi svetovno prvenstvo in nato eno leto čakali na naslednji svetovni pokal, tudi zavezuje, da storimo vse, kar je v naši moči. Ključne zadeve bodo pravočasno nared, morda zaostajamo kakšen dan glede na prvotni načrt, smo pa zelo zadovoljni z do zdaj opravljenim delom," je še poročal Kacin.

Že do božičnih praznikov se je za tekme pokljuškega svetovnega pokala prijavilo 139 biatlonk in 145 biatloncev, pa skupno 306 oseb iz njihovih spremljevalnih ekip, a ker je čas za prijavo še do 26. decembra, bo zagotovo ta številka še višja. Pri organizaciji pokljuških tekem brez pomoči več kot 400 prostovoljcev in Slovenske vojske, ne bi šlo, je še poudaril predsednik. Prve ekipe na Pokljuki pričakujejo 2. januarja, 3. je na sporedu že tudi prvi uradni trening.

Vračajo se gledalci, magnet zanje bo zagotovo tudi Anamarija Lampič

Po svetovnem prvenstvu februarja 2021, ki so ga zaznamovali in malce pokvarili protikoronski ukrepi, ter pretekle zime, ko Pokljuke ni bilo v koledarju svetovnega pokala IBU, se na Rudno polje takoj po novem letu vračajo tudi gledalci. Zagotovo bo zanje poseben magnet tudi odlična novo biatlonka Anamarija Lampič, se veseli Tim Farčnik, generalni sekretar OO Pokljuka. "Pokljuška tekmovanja se začenjajo v četrtek, 5. januarja z ženskim sprintom, na katerem bomo lahko prvič na domačem prizorišču pozdravili tudi Anamarijo Lampič. Nadaljevalo se bo v petek z moškim sprintom, v soboto z dvema tekmama v zasledovanju in v nedeljo za konec še z dvema štafetnima tekmama, posamično in mešano," pravi.

Anamarija Lampič bo zagotovo dodaten magnet za ljubitelje biatlona, ki si želijo tekme ogledati na Pokljuki. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pester spremljevalni program in nov prometni režim

Zanimiv bo tudi spremljevalni program. "Že v četrtek prihajajo otroci Triglava v sklopu sodelovanja z Zavarovalnico Triglav. Skoraj 3.000 otrok bomo pozdravili tukaj na Pokljuki," še pravi Farčnik in dodaja, da bo zanje v četrtek prilagojen tudi glasbeni program v šotoru ob biatlonskem stadionu. V četrtek bo navijače namreč zabavala skupina BQL, sobota bo bolj "v domačih narodno zabavnih ritmih s skupino Veseli Begunjčani, v nedeljo pa klasična družinska Pokljuka s skupino Čuki". Za zabavo obiskovalcev pokljuških tekem iz tujine bo poskrbljeno tudi na Bledu.

"Verjamem, da bomo tudi s temi ukrepi delovali tako v smislu trajnosti, kot logistično še bolj organizirano in prijazno za vse obiskovalce." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Večja sprememba bo prometni režim na planoti. Prometno obremenitev bodo poskušali zmajšati z brezplačni prevozi z vlaki iz vse Slovenije do postaje v Lescah, od tam pa bodo organizirani posebni avtobusni prevozi na Pokljuko. Drugega januarja bodo Rudno polje zaprli za vse rekreativce zaprli, cesta pa bo od odcepa za šport hotel do Rudnega polja zaprta za vsa neakreditirana vozila. "S prvim dnem tekmovanj, se pravi 5. januarja pa bomo to zaporo prestavili še nekoliko nižje, do Mrzlega studenca, kjer pa bodo organizirana parkirišča za vse obiskovalce na cesti proti Gorjušam, od koder bodo do Rudnega polja vozili avtobusni prevozi," je pojasnil Farčnik.

Brezplačni avtobusni prevozi bodo organizirani tudi z Bleda, za dnevne obiskovalce s parkirišča pri Infrastukturi, za tiste, ki bodo bivali na Bledu iz parkirišča pri športni dvorani, organizirani pa bodo tudi avtobusni prevozi iz Bohinja. "To področje Rudnega polja tako razbremenjujemo tako velikega števila vozil, kot smo ga bili vajeni pred covidom, ampak verjamem, da bomo tudi s temi ukrepi delovali tako v smislu trajnosti, kot logistično še bolj organizirano in prijazno za vse obiskovalce," je še razložil generalni sekretar.

Kar se da prijazno do divjega petelina

Andrej Arih: "Če smo nekoč ugotavljali, da so bili vplivi športnega centra na okolje znatni, si zdaj upam trditi, da je današnja podoba in delovanje centra v veliki meri zgledno." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Tudi pokljuški športni delavci se osredotočajo na trajnostni razvoj in ohranjanje narave. Pokljuka vendarle leži v osrčju Triglavskega narodnega parka, v habitatu občutljivega divjega petelina, ki se zagotovo ne veseli "lovcev na smučeh", še manj pa bučnih navijačev. A tudi na tem področju so bili v zadnjih narejeni koraki v pravo smer, pa je povedal Andrej Arih iz javnega zavoda Triglavski narodni park: "Razvoj športnega centra na Pokljuki je trajal kar nekaj desetletij in če smo nekoč ugotavljali, da so bili njegovi vplivi na okolje znatni, si zdaj upam trditi, da je današnja podoba in delovanje centra v veliki meri zgledno, kar je posledica našega medsebojnega sodelovanja. Pokljuka je privlačna tudi za obiskovalce Triglavskega narodnega parka in ti lahko predstavljajo velik vpliv na okolje. Urejeni so bili nekateri varnostni ukrepi, najpomembnejši med temi pa je zagotoviti dolgoročno varstvo divjemu petelinu. Gre za vrsto, ki je izredno občutljiva na prisotnost človeka in njegovo delovanje. Zdaj smo v procesu uveljavljanja mirnih območij za divjega petelina, treba je vedeti, da so nekatera tudi v neposredni bližini športnega centra. A so eden ključnih ukrepov za njegovo varstvo. Naslednji ukrep je omejitev in umirjanja prometa, saj smo se na Pokljuki v preteklosti soočali z veliko prometno obremenitvijo in to ne le v času velikih športnih prireditev. Eden ključnih projektov bo trajnostna mobilnost, v središču te pa javni promet. V načrtu imamo še veliko projektov, pa tudi tako imenovanih mehkih aktivnosti, predvsem osveščanja javnosti."

Program tekem svetovnega pokala na Pokljuki: Četrtek, 5. januar:

14.20, sprint, ženske (7,5 km) Petek, 6. januar:

14.20, sprint, moški (10 km) Sobota, 7. januar:

11.30, zasledovanje, ženske (10 km)

14.45, zasledovanje, moški (12,5 km) Nedelja, 8. januar:

11.45, štafeta mešanih parov

14.25, mešane štafete

