Biatlonska sezona 2025/26 se bo sicer začela šele konec novembra v Östersundu na Švedskem, so se pa najboljše reprezentance že prejšnji konec tedna v Münchnu udeležile ekshibicijske tekme na tekaških rolkah, kjer je slovenske barve dobro branil Anton Vidmar. Glavni trener slovenske vrste Janez Marič je pred pomembno olimpijsko v trening vpeljal novost po vzoru kolesarjev.

Sezona 2025/26 ni običajna. "Seveda ne! Za nikogar to ne more biti običajna sezona. Olimpijske igre so le vsake štiri leta, zato bo prihajajoča zima vsekakor nekaj posebnega," nam je prikimal glavni trener slovenske biatlonske reprezentance Janez Marič. Nekateri tekmovalci bodo sicer v želji, da si ne ustvarjajo prevelikega dodatnega pritiska poskušali v sezono vstopiti kot v vsako drugo, vseeno pa so bile že priprave na bližajoče se tekmovanje zaradi februarskega vrhunca na olimpijskih igrah Milano Cortina nekaj posebnega.

Priprave na višini

Marič je po vzoru kolesarjev v trening vpeljal višinske priprave. Reprezentanca se je na višino odpravila že poleti, edini, ki je izpustil priprave na redkejšem zraku, kakršen bo tudi februarja v Anterselvi, pa je bil superveteran Jakov Fak, ki pred svojimi zadnjimi olimpijskimi igrami v karieri ni želel tvegati s kakšnimi drastičnimi spremembami trenažnega procesa. "Jakovu višinske priprave preprosto ne ustrezajo. Spomnim se, ko sem še sam dirkal in smo spali v višinski hiši, da je ta name dobro vplivala, nanj pa ravno obratno," nam je povedal Marič.

Glavni trener Janez Marič in kapetan izbrane vrste Jakov Fak komaj čakata na začetek. Foto: Aleš Fevžer

Na višinske priprave, zadnje so opravili prejšnji teden, je tako Marič odpeljal Lovra Planka, Tonija Vidmarja, Miho Dovžana, Matica Repnika, Anamarijo Lampič, Polono Klemenčič in Leno Repinc. "Prve priprave smo opravili že junija in te so bile v prvi vrsti namenjene aklimatizaciji. Delali smo daljše in počasnejše treninge. Ko pa se enkrat po nekaj dneh navadiš, pa lahko že izvajaš obremenitve. Prvič, ko smo bili na višini, smo se za tistih nekaj intenzivnih treningov, ki smo jih imeli v načrtu, odpeljali v dolino, na višini pa smo delali lepo počasi. Na takšne podrobnosti je treba biti pozoren," je še poročal Marič.

Lažje se bodo prilagodili na Anterselvo

Te priprave so vpeljali z mislijo na Anterselvo, ki bo februarja gostila biatlonske tekme v sklopu olimpijskih iger. To tradicionalno južnotirolsko biatlonsko središče je namreč 1.600 metrov nad morjem, torej na višini, ki že močno vpliva na telesa tekmovalcev. "S treningom na višini se popravi krvna slika. Pri večjem hematokritu oz. hemoglobinu dobiš v krvi več kisika in si bolj učinkovit. To je ena stvar, druga pa je ta, da se bomo pozimi lahko hitreje aklimatizirali na Anterselvo. Ta je sicer v koledarju svetovnega pokala vsako leto in v tem pogledu za nas nič posebnega, ampak v olimpijski sezoni si vseeno želiš narediti nekaj več."

Anterselvo oziroma Antholz torej biatlonci odlično poznajo, presenetiti jih tako ne more z ničemer. "Tamkajšnja proga je po konfiguraciji sicer ena lažjih v koledarju, a jo oteži prav ta nadmorska višina. Na strelišče prideš prek klanca in dolge ravnine po štadionu, zato je kar zagatno. Sicer pa je ambient prelep, sploh štadion. Prelepo je tam in tega se prav veselim."

"September je bil malo kaotičen, upam, da bo pozimi mir." Foto: Aleš Fevžer

Servisna ekipa ostaja majhna, a učinkovita

Tudi servisna ekipa ostaja enaka kot lani, vodi jo prekaljeni Anže Globevnik, pomagala bosta tudi Marič in trener Boštjan Klavžar. "Včasih z več ljudmi ustvariš samo večji kaos. Sem že videl predlani na Švedskem, ko je bilo na progi 13 švedskih trenerjev naenkrat, in ne vem, ali je to res kakšna prednost. Včasih je, včasih pa leti čisto preveč informacij iz vseh smeri in je kaos. Mi se poznamo in naša majhna ekipa dobro deluje. Anžetu popolnoma zaupam, toliko let je že zraven in večino tekem se dobro 'oddela'," pravi Marič.

Številke so dobre

Napredek večine reprezentantov ves čas merijo in številke so dobre, še pravi glavni trener. "Vsi se sicer niso testirali, ker je bil september malo kaotičen. Domala vsi razen Tonija so preboleli neke viroze, ampak hvala bogu, da že septembra. Upam, da smo to prebrodili in bo pozimi mir. So pa vsi ti mladi naredili res lep napredek. Res je, da napredujejo tudi druge ekipe, ampak če se osredotočim na nas, lahko rečem, da sem zelo zadovoljen. Rezultatski cilji so višji, seveda, so si jih pa tekmovalci že sami zastavili zelo visoko, zelo drzno. Če bomo presegli lanske izide, bom izredno zadovoljen."

Preberite še: