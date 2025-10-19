Francosko-italijansko zmagoslavje, Vidmar sezono odprl z devetim mestom

Biatlonci so se v olimpijskem parku v Münchnu pomerili na ekshibicijskem super sprintu. Med Slovenci se je ob odsotnosti Jakova Faka z nastopom v finalu najboljših 15 in devetim mestom najbolje odrezal Anton Vidmar. Uvrstitev bi bila lahko še višja, če na zadnjih dveh streljanjih ne bi pridelal po ene strelske napake.

Rolkarska tekma v Münchnu je imela posebno težo, saj gre za novo prireditev Mednarodne biatlonske zveze, ki je namenjena promociji biatlona in prihodu tekmovalcev v velika mestna središča. Že v soboto so v bavarski prestolnici tekmovali mlajši biatlonci, v nedeljo pa še po 60 tekmovalk in tekmovalcev svetovnega pokala v super sprintu.

Najmočnejši je bil 24-letni Francoz Eric Perrot, ki je z orožjem naredil tri napake. Enak strelski izkupiček je imel dve leti mlajši Norvežan Isak Frey in zaostal 4,7 sekunde, le enkrat pa je bil nenatančen Nemec Justus Strelow, ki je zaostal 8,9 sekunde.

Eric Perrot Foto: Guliverimage

Vidmar je bil pred zadnjim strelskim postankom še na šestem mestu, 1,6 sekunde oddaljen od tretjega, a v boju za stopničke zgrešil še drugo od skupaj 20 tarč.

Ostali Slovenci so obtičali v kvalifikacijah. Vidmar je v svoji zasedel drugo mesto za Perrotom, Miha Dovžan in Lovro Planko pa sta v isti skupini zasedla osmo in 12. mesto. V finale so se iz štirih skupin uvrstili po najboljši trije ter trojica najboljših po doseženem času.

Lisa Vittozzi. Foto: Guliverimage

Slovenke so ostale brez finala. Polona Klemenčič je bila v svoji predtekmovalni skupini peta, Anamarija Lampič in Lena Repinc sta osvojili deveti mesti. V finalu je zmagala Italijanka Lisa Vittozzi.