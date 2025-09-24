Desetkratni svetovni prvakinji bodo sodili zaradi kraje

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Desetkratni svetovni prvakinji v biatlonu Julii Simon bodo v domovini sodili zaradi kraje kreditne kartice. Najuspešnejša francoska biatlonka, ki zanika vse obtožbe, se bo na sodišču zagovarjala 24. oktobra.

Justine Braisaz-Bouchet | Foto: Guliverimage Justine Braisaz-Bouchet Foto: Guliverimage Osemindvajsetletna Julia Simon se bo morala na sodišču zagovarjati zaradi domnevne kraje in goljufije med poletnim kampom za trening pred sezono 2022/23, potem ko sta jo kraje obtožila eden od reprezentančnih trenerjev ter klubska in reprezentančna kolegica Justine Braisaz-Bouchet.

Julio Simon obtožnica bremeni uporabe tuje bančne kartice in spletnih nakupov v vrednosti okoli 2300 evrov, kot je dejal njen odvetnik. Šampionka iz Albertvilla je nadalje tudi sama podala obtožnico proti neznani osebi zaradi kraje identitete. "Tudi z mojo kreditno kartico so opravili nakupe in zlorabili moje ime, danes pa sem tudi sama žrtev. Moje ime so uporabili brez moje vednosti," je Simon avgusta 2023 povedala v intervjuju za regionalni dnevnik Le Dauphine Libere, piše AFP. Novembra 2023 je po razkritju incidenta v medijih dejala, da je zaradi pritiska in zapletenega poletja "psihično izčrpana".

Simon, zadnja francoska zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala (2022/23), je tudi letos del francoske reprezentance, katere glavni cilj so uspešni nastopi na olimpijskih igrah v Milano-Cortini prihodnje leto. To sezono se je na SP v švicarskem Lenzerheideju razveselila štirih zlatih kolajn. Skupaj je v karieri osvojila deset zlatih in tri bronaste kolajne na SP, z OI v Pekingu 2022 pa ima srebro iz mešane štafete. V svetovnem pokalu je slavila 12 posamičnih in 14 štafetnih zmag. Zadnjo posamično zmago je dosegla v zasledovanju v začetku marca v Novem Mestu na Češkem, tekmovalno obdobje 2024/25 pa je končala kot peta biatlonka v seštevku.

