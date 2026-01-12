Ogromna napaka izdala cilje Rusije v Ukrajini. Prepozno so jo skrili.

Ruska državna tiskovna agencija RIA Novosti je 26. februarja 2022, dva dneva po začetku ruske invazije na Ukrajino, natanko ob 8. uri objavila uredniški članek z naslovom Ofenziva Rusije in novi svetovni red. V zapisu je propagandist Petr Akopov ruskega predsednika Vladimirja Putina pohvalil za sprejetje odgovornosti za rešitev ukrajinskega vprašanja in razglasil, da se je Ukrajina vrnila k Rusiji. Članek, ki so ga izredno hitro izbrisali, velja za morda celo najbolj ključni dejavnik v nastanku posmehljive fraze tridnevna posebna vojaška operacija, s katero Rusijo, ki Ukrajino napada že 1.419 dni, na spletu dražijo mnogi kritiki, pogosto pa se pojavlja tudi v medijih.

Tridnevna operacija, ki traja že skoraj tri leta

Izraz tridnevna vojaška operacija se v zadnjem obdobju v kontekstu vojne v Ukrajini pogosto uporablja kot sarkastična kritika domnevnih pričakovanj Rusije, da bo z invazijo, ki jo je sprožila 24. februarja 2022, zelo hitro povozila Ukrajino ter v nekaj dneh zavzela Kijev in zamenjala ukrajinsko politično vodstvo.

Danes je seveda več kot jasno, da se to ni zgodilo, saj se bo vojna v Ukrajini čez nekaj več kot mesec dni prevesila že v peto leto.

24. februar 2022: ruski predsednik Vladimir Putin v zgodnjih jutranjih urah razglasi začetek posebne vojaške operacije. Foto: Reuters

Besedna zveza tridnevna posebna vojaška operacija je tako postala simbol ruske strateške napake, ki je vodila v dolgotrajen konflikt in ki izčrpava obe strani, pa tudi retorično in propagandno orodje, ki ga za kritiko ali ponazarjanje kontrasta med domnevno pričakovanim in dejanskim potekom ruske vojaške operacije oziroma vojne pogosto uporabljajo mediji in tudi politiki na Zahodu.

Na nastanek izraza ni vplivala nobena uradna izjava, trditev ali načrt Kremlja, saj Rusija – morda namenoma – ob začetku invazije na Ukrajino ni predstavila nobene časovnice oziroma pričakovanega poteka dogodkov. Invazijo so morda prav s tem namenom zelo ohlapno poimenovali posebna vojaška operacija, ki bi lahko pomenil karkoli.

Rusija v prvih dneh invazije ni napadla s polno vojaško močjo, kar je morda pomenilo, da so v Moskvi pričakovali minimalen odpor Ukrajine in posledično hitro zamenjavo oblasti. A so se ušteli. Foto: Reuters

Zakaj mnogi verjamejo, da so bili v Rusiji prepričani, da bo vojne konec zelo hitro

Izraz tridnevna vojaška posebna operacija je tako najverjetneje produkt več različnih dejavnikov:

- Nanj so vplivale ocene zahodnih obveščevalcev v času pred invazijo, ko je Rusija še srdito zanikala, da načrtuje napad na Ukrajino in da v Moskvi kujejo načrt, kako hitro zavzeti Kijev in "obglaviti" ter nadomestiti ukrajinsko politično vodstvo. V medijih so se takrat, pa tudi po začetku invazije, začeli pojavljati naslovi, da bi Kijev lahko padel v nekaj dneh. Ameriški CNN, na primer, je 25. februarja, dan po začetku ruske invazije na Ukrajino, objavil članek z naslovom "ZDA zaskrbljene, da bi Kijev lahko pod ruski nadzor padel v nekaj dneh, navajajo dobro obveščeni viri".

15. februar 2022: ruski tanki v neposredni bližini meje v Ukrajino. Rusija je takrat na meji s sosedo (tudi v Belorusiji) kopičija vojaške sile in trdila, da gre zgolj za vaje, vse, ki so opozarjali na možnost skorajšnje ruske invazije Ukrajine, pa so v Moskvi označevali za lažnivce in vojne hujskače. Foto: Reuters

- Prvi napadi Rusije na Ukrajino 24. februarja 2022 so v očeh mnogih analitikov in poznavalcev oboroženih konfliktov utrdili prepričanje, da je Rusija načrtovala hiter padec Ukrajine. Rusija je namreč takoj napadla strateško pomembno letališče Gostomel/Antonov v neposredni bližini Kijeva, proti ukrajinski prestolnici pa so se začeli valiti konvoji ruskih oklepnikov. Obenem Rusija v prvih dneh invazije ni napadla s polno vojaško močjo, kar je morda pomenilo, da so v Moskvi pričakovali minimalen odpor Ukrajine in posledično hitro zamenjavo oblasti.

Ruski vojaški padalci na letališču Gostomel v bližini Kijeva, marec 2022. Ukrajina je ponoven nadzor nad letališčem vzpostavila po umiku ruskih sil 2. aprila 2022. Foto: Mil.ru

- Zahodni obveščevalci so dlje časa opozarjali, da se Rusija pripravlja na invazijo na Ukrajino, a mnogi vojaški analitiki menijo, da retorika Kremlja in logistične priprave ruskih oboroženih sil takrat niso kazale znakov načrtovanja dolgotrajnega vojaškega spopada, temveč morda prej pričakovanje konflikta omejenih razsežnosti in hitre predaje ukrajinskih oblasti, pa čeprav vse skupaj morda ne bi trajalo le tri dni.

"Ukrajina se je vrnila k Rusiji"

Toda morda največja potrditev, da je Rusija na čelu s predsednikom države Vladimirjem Putinom pričakovala zelo hiter vojaški triumf v Ukrajini, je 26. februarja 2022 prišla iz Rusije.

Ruska državna agencija RIA Novosti je na tisto februarsko soboto ob 8. uri zjutraj objavila članek propagandista Petra Akopova z naslovom Ofenziva Rusije in novi svetovni red. Na naslovni fotografiji je bil Trg neodvisnosti v Kijevu, ukrajinski prestolnici.

Članek je bil na spletni strani ruske državne tiskovne agencije RIA Novosti objavljen 26. februarja 2022 ob 8. uri zjutraj. Foto: Posnetek zaslona

Akopov je v članku v pretekliku med drugim razglasil, da se je Ukrajina vrnila k Rusiji, in ruskega predsednika Vladimirja Putina pohvalil, ker je sprejel odgovornost za "rešitev ukrajinskega vprašanja, da se z njim ne bo treba ukvarjati prihodnjim generacijam".

Med drugim je zapisal tudi, da je Rusija obnovila svojo enotnost in da Ukrajine kot Antirusije ne bo več.

Prebivalce Ukrajine je Akopov označil za Male Ruse in zapisal: "Rusija je povrnila svojo zgodovinsko polnost in spet združuje ruski svet ter ruske ljudi – Velikoruse, Beloruse in Male Ruse."

Ker se je članek na spletni strani tiskovne agencije pojavil ob natanko 8.00 in bil napisan v pretekliku ter je bil skoraj zagotovo pripravljen vnaprej, so mnogi verjeli, da je signaliziral pričakovanja Rusije, da bo Ukrajina padla v le 48 urah po invaziji, ki se je začela dva dneva prej.

Članek je nato zelo hitro izginil tako s spletne strani tiskovne agencije RIA Novosti kot s spletne strani ruske tiskovne agencije Sputnik, ki ga je poobjavila. A uporabniki spleta so ga pravočasno arhivirali, še vedno je dostopen na tej povezavi.