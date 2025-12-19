Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., STA

Petek,
19. 12. 2025,
15.50

Osveženo pred

15 minut

Miha Dovžan Toni Vidmar Lovro Planko Annecy Vetle Sjaastad Christiansen biatlon

Petek, 19. 12. 2025, 15.50

15 minut

Biatlon, Annecy-Le Grand Bornand, sprint (m)

Vetle Sjaastad Christiansen do sedme zmage v karieri, Lovru Planku točka

Avtorji:
S. K., STA

Vetle Sjaastad Christiansen | Vetle Sjaastad Christiansen je z brezhibnim streljanjem prišel do sedme zmage v karieri. | Foto Guliverimage

Vetle Sjaastad Christiansen je z brezhibnim streljanjem prišel do sedme zmage v karieri.

Foto: Guliverimage

Norvežan Vetle Sjaastad Christiansen je zmagovalec moškega biatlonskega sprinta v francoskem Le Grand Bornandu. Slovenski izkupiček je bil skromen. Lovro Planko je osvojil točko za 40. mesto, Miha Dovžan je bil 52., Toni Vidmar 72., Matic Bradeško pa ni nastopil.

Jakov Fak
Sportal Jakov Fak ostaja motiviran: Ni predaje, vrnil se bom

Slovenski biatlonci so kljub dobrem strelskem nastopu z mislimi lahko že pri božičnih praznikih. Glede na uvrstitve na sprintu imajo slabo izhodišče tudi za sobotno zasledovanje, brez vrhunskega presežka pa bo Slovenija tudi brez predstavnika na nedeljski prvi tekmi s skupinskim startom v sezoni.

Težave v slovenskem taboru

Tokrat Slovenci niso bili konkurenčni v smučini. Lovro Planko je napravil vsega eno strelsko napako, vseeno ujel zadnje mesto, ki še prinaša točke. "Za nami je prva tekma v Franciji in močno sumim, da tudi moja zadnja, saj se ne počutim najboljše. Očitno sem ujel bolezen in sem že danes pred tekmo vedel, da bo zelo težko, saj sem imel bolečino v pljučih. Na progi je bilo tako danes počutje daleč od optimalnega, čeprav sem imel ugodno startno številko," je po tekmi povedal danes najboljši Slovenec.

"Za nami je prva tekma v Franciji in močno sumim, da tudi moja zadnja, saj se ne počutim najboljše." | Foto: Guliverimage "Za nami je prva tekma v Franciji in močno sumim, da tudi moja zadnja, saj se ne počutim najboljše." Foto: Guliverimage

Miha Dovžan je bil z orožjem celo 100-odstoten a ni mogel med prvih 50., pa tudi Toni Vidmar, ki je morda celo največ vložil v priprave na olimpijsko sezono, z dvema kazenskima krogoma ni mogel niti med najboljših 60 in na zasledovanje.

Na tekmi je manjkal tudi najizkušenejši slovenski tekmovalec Jakov Fak, ki ima poškodovan meniskus.

Norvežan sedmič

V ospredju je z brezhibnim streljanjem do zmage prišel Vetle Sjaastad Christiansen, sedme v karieri. Z drugega streljanja je šel kot tretji, 10 sekund pred Francozom Emilienom Jacquelinom, ta je moral v kazenski krog enkrat, in sedem sekund za Čehom Vitezslavom Hornigom.

Čeh je v zadnjem krogu močno popustil in bil na koncu deveti. Jacquelin je zaostal pet sekund, v zadnjem krogu pa ga je prehitel tudi drugi Norvežan Johannes Dale Skjevdal, ki je za Christiansenom zaostal 3,5 sekunde.

V soboto se obeta prava poslastica za zmago, saj prvo šesterico loči dobrih osem sekund. Na stopničke bo ciljal tudi vodilni v svetovnem pokalu Norvežan Johan-Olav Botn, ki se je danes uvrstil na četrto mesto.

Miha Dovžan Toni Vidmar Lovro Planko Annecy Vetle Sjaastad Christiansen biatlon
