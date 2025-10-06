Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
14.21

Osveženo pred

26 minut

Biatlon, DP, posamična tekma

Biatlon, DP, posamična tekma

Posamičen naslov za Leno Repinc in Matica Bradeška

Ela Sever, Lena Repinc, Živa Klemenčič, Pokljuka, DP | V konkurenci članic so oder za zmagovalke zasedle Živa Klemenčič, Lena Repinc in Ela Sever. | Foto SloSki

V konkurenci članic so oder za zmagovalke zasedle Živa Klemenčič, Lena Repinc in Ela Sever.

Foto: SloSki

Konec tedna so se slovenski biatlonci na Pokljuki pomerili še za državne naslove v individualni preizkušnji. Tekmovanje je štelo tudi za pokal Argeta. Med članicami je zmagala Lena Repinc (SD Bohinj), med člani pa Matic Bradeško (SK Brdo).

V ženski konkurenci je boj za naslov najboljše v državi potekal med Leno Repinc in Živo Klemenčič (TSK Triglav Kranj). Obe biatlonki sta na strelišču pridelali dve kazenski minuti, ko sta bili obe nenatančni po enkrat na drugem in četrtem strelskem postanku (obakrat stoje).

Na 10-kilometrski progi na Rudnem polju pa je bila na tekaških rolkah hitrejša Lena Repinc, ki je naslov državne prvakinje slavila s prednostjo minute in 16 sekund. "Dobra tekma, saj sem nastopila po bolezni. Škoda je sicer, da niso bile prisotne vse tekmovalke, da bi sama dobila še boljšo predstavo, kje trenutno sem s svojo formo. A danes sem streljala dobro, tekaška forma pa bo zagotovo še prišla. Sledijo nove priprave v Italiji, ko se znova podajamo na Passo Lavaze," je po tekmi povedala nova državna prvakinja.

Na najnižjo stopničko je stopila državna prvakinja s skupinskega starta Ela Sever (SK Brdo), ki je na strelišču zgrešila šestkrat (0, 2, 3, 1).

Tudi v moški konkurenci na startu ni bilo vseh najboljših slovenskih tekmovalcev. Priložnost za naslov državnega prvaka je tako najbolje izkoristil Matic Bradeško. Član SK Brdo je sicer na 14-kilometrski preizkušnji zgrešil šestkrat (2, 1, 2, 1), a je bilo to dovolj, da je premagal svojega klubskega sotekmovalca Ruja Grošlja-Simiča za minuto in 43 sekund, saj je on zgrešil sedemkrat. Tretji je bil Mark Vozelj (TSK Triglav Kranj).

