Anamarija Lampič na Pokljuki državna prvakinja v sprintu

Slovenski biatlonci so se v soboto in nedeljo merili na tekmah državnega prvenstva v letnem biatlonu. Na tekmah v sprintu in s skupinskim startom so se naslovov veselili štirje različni tekmovalci, med njimi je sprinterski naslov osvojila najboljša slovenska biatlonka Anamarija Lampič.

Ta je v soboto potrdila vlogo favorita kljub trem zgrešenim strelom in slavila s prednostjo minute in desetih sekund pred Elo Sever, tretja je bila Ajda Špitalar. Sever in Špitalar sta se lahko pohvalili tudi z naslovom državne prvakinje, saj je prva še vedno mlajša članica, druga pa mladinka.

V moški konkurenci je bil v najhitrejši biatlonski preizkušnji zanesljivo najboljši Toni Vidmar. Ta je zadel vseh deset strelov in za minuto in 44 sekund prehitel Matica Bradeška. Tretji je bil Miha Dovžan.

Danes pa je na tekmi s skupinskim startom v ženski konkurenci z zgolj dvema kazenskima krogoma slavila Ela Sever, ki je bila boljša od Kaje Marič in Mance Caserman. Nastopila je tudi Anamarija Lampič, ki pa je zgrešila osem tarč in bila četrta.

V moški konkurenci sta bitko do zadnjega metra bila Lovro Planko in Toni Vidmar. Ciljni sprint pa je nato pripadel Planku. Oba tekmovalca sta zgrešila tri strele. Tretji je bil Matic Bradeško s petimi kazenskimi krogi.