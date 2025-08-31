Jakov Fak odličen na poletnem spektaklu v Dresdnu

Slovenski biatlonski as Jakov Fak se je danes udeležil spektakularne mestne poletne tekme v Dresdnu in osvojil tretje mesto. Na tekmi s skupinskim štartom na rolkah je zaostal le za francoskim dvojcem Ericom Perrotom in Quentinom Fillonom Mailletom.

Jakov Fak je lani na biatlonskem spektaklu ob koncu poletja v Dresdnu zmagal, tokrat je bil s štirimi zgrešenimi streli tretji. Za zmago sta med seboj obračunala francoska reprezentanca Perrot in Fillon Maillet. Oba sta bila na strelišču nenatančna po trikrat, Perrot pa je šele v ciljnem šprintu dosegel zmago.

V ženski konkurenci je slavila Belgijka Lotte Lie pred Norvežanko Karoline Offingstad Knotten in Bolgarko Mileno Todorovo.

Tako sta za zmago obračunala Francoza:

Sezona svetovnega biatlonskega pokala 2025/26 se bo začela 29. novembra v Ostersundu na Švedskem, vrhunec zime pa bodo februarske olimpijske igre v Milanu in Cortini. Biatlonci se bodo za olimpijska odličja borili v Anterselvi, ki je sicer standardna januarska postaja svetovnega pokala.

Preberite še: