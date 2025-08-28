Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
IBU določila olimpijske kvote

Slovenija na olimpijske igre s petimi biatlonci in štirimi biatlonkami

Milano Cortina ZOI 2026 | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Manj kot pol leta pred zimskimi olimpijskimi igrami, ki jih bosta februarja 2026 gostila Milano in Cortina d'Ampezzo, je Mednarodna biatlonska zveza (IBU) določila kvote za reprezentance. Slovenski je na podlagi uvrstitve v pokalu narodov v prejšnji sezoni namenila pet moških in štiri ženske, so danes sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

"Zaradi odličnih rezultatov v zadnji sezoni bo v Italiji vrhunske rezultate lovila tudi številčna biatlonska zasedba," so zapisal v SZS. Biatlonske tekme na olimpijskih igrah prihodnje leto bo gostila Anterselva, standardno prizorišče svetovnega pokala, ki ga biatlonke in biatlonci odlično poznajo.

Mednarodna biatlonska zveza je razdelila že 186 od skupno 210 kvot za nastop na največjem zimskem športnem tekmovanju. IBU je tako razdelila 93 kvot v moški in ženski konkurenci na podlagi rezultatov v lanski sezoni. Najboljše tri reprezentance v pokalu narodov so prejele šest kvot, reprezentance od četrtega do desetega mesta pet in ekipe od 11. do 20. mesta štiri kvote.

Slovenska moška ekipa je v prejšnji sezoni zasedla deveto mesto v pokalu narodov, zato je Slovenija prejela pet kvot za prijavo biatloncev, ženski ekipi je le malenkost manjkalo za enak uspeh. Slovenske biatlonke so zasedle 12. mesto in tako prejele štiri kvote. To pomeni, da bo Slovenijo v Italiji zastopalo devet biatloncev, a na posamezni tekmi lahko nastopijo le štirje iz posamezne nacije, moška ekipa bo imela tako le možnost za menjavo na posamičnem tekmovanju na prizorišču.

Preostalih 24 kvot (12 za moške in ženske) za nastop na olimpijskih igrah bo IBU podelil "manjšim" nacijam na podlagi točkovanja IBU po koncu tekmovanja za svetovni pokal v Ruhpoldingu, ki bo na sporedu 18. januarja 2026. Nobena od nacij ne bo prejela več kot dveh kvot za nastop.

Slovenska ekipa se sicer že pospešeno pripravlja na olimpijsko sezono.

