Mlada slovenska biatlonka Lena Repinc je v nedeljo dokazala, da se še kako dobro znajde tudi na kolesu. Na krajši, 80-kilometrski razdalji rekreativne kolesarske preizkušnje L'Etape je ugnala vso konkurenco. "Ne bom (še) menjala športa, ampak to je bilo fenomenalno," je 22-letnica zapisala na družbenem omrežju.

Glavni del preizkušnje L'Etape, ki je četrtič potekala v Sloveniji, je ponudila nedelja, ko sta bili na sporedu dirki na 80 in 130 kilometrov. Na krajši je med kolesarkami slavila 22-letna slovenska biatlonka Lena Repinc.

Če se je kdo ob tem vprašal, ali bi lahko, tako kot na primer Primož Roglič, zamenjala šport, je mlada športnica danes dala vedeti, da (vsaj za zdaj) še naprej ostaja zvesta biatlonu.

"Ne bom (še) menjala športa, ampak tole je blo FENOMENALNO!!!!" je zapisala na družbenem omrežju Instagram.

Ob Repinc je na krajši razdalji slavil Patrik Mikac, medtem ko je daljšo preizkušnjo dobil Matic Grošelj, med kolesarkami pa Laura Šimenc Kramar.

Nedeljski del je zaznamoval tragičen dogodek, saj je 49-letni kolesar izgubil nadzor nad kolesom, se zaletel v drevo in umrl.