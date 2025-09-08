Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
15.25

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Visma | Lease a Bike kolesarstvo Olav Kooij

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 15.25

37 minut

Pridružil se bo francoski zasedbi Decathlon AG2R

Odlični sprinter Kooij zapušča ekipo Visma-Lease a Bike

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Olav Kooij, Giro 2025 | Olav Kooij bo po koncu sezone zapustil ekipo Visma-Lease a Bike in se pridružil francoski zasedbi Decathlon AG2R. | Foto Reuters

Olav Kooij bo po koncu sezone zapustil ekipo Visma-Lease a Bike in se pridružil francoski zasedbi Decathlon AG2R.

Foto: Reuters

Nizozemski kolesarski as Olav Kooij bo po koncu sezone zapustil ekipo Visma-Lease a Bike in se pridružil francoski zasedbi Decathlon AG2R, sta potrdili obe ekipi. Od prihodnje sezone se bo ekipa sicer imenovala Decathlon CMA CGM, z njo pa je Kooij podpisal triletno pogodbo.

Triindvajsetletnik iz Numansdorpa velja za enega najboljših sprinterjev na svetu, to sezono je zabeležil deset od svojih skupno 46 zmag v karieri. Nazadnje je bil pretekli teden trikrat najboljši v etapah dirke po Britaniji.

V svetovni seriji je letos dobil še dve etapi dirke po Italiji ter po eno na Tirreno-Adriaticu, po Poljski ter na preizkušnji Renewi Tour.

Kooij je od leta 2020 dirkal za nizozemsko moštvo, tedaj še v razvojnem programu Jumbo-Visme, v poklicno kolesarstvo pa je polnopravno presedlal na začetku leta 2021.

Pri Visma-Lease a Bike pa kljub številnim uspehom 23-letnega Nizozemca v prihodnosti bolj stavijo na komaj 20-letnega Britanca Matthewa Brennana, ki je podpisal pogodbo do konca leta 2027. V letošnji prvi sezoni med profesionalci je zbral kar 12 zmag.

Kooij pa ni edini, ki bo v prihodnji sezoni Visma-Lease a Bike zamenjal za dres Decathlona. Pred tem je pogodbo s Francozi, ki bodo dodatno okrepili proračun v prihodnjih letih, podpisal tudi 31-letni Belgijec Tiesj Benoot.

Vuelta Joao Almeida Jonas Vingegaard
Sportal Na Angliruju Vingegaarda premagal Pogačarjev ekipni kolega
Tom Pidcock
Sportal Jezni Britanec po kaosu: Imajo pravico protestirati proti čemurkoli želijo, a ... #video
Matevž Govekar
Sportal Govekar do rezultata sezone
Visma | Lease a Bike kolesarstvo Olav Kooij
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.