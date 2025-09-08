Nizozemski kolesarski as Olav Kooij bo po koncu sezone zapustil ekipo Visma-Lease a Bike in se pridružil francoski zasedbi Decathlon AG2R, sta potrdili obe ekipi. Od prihodnje sezone se bo ekipa sicer imenovala Decathlon CMA CGM, z njo pa je Kooij podpisal triletno pogodbo.

Triindvajsetletnik iz Numansdorpa velja za enega najboljših sprinterjev na svetu, to sezono je zabeležil deset od svojih skupno 46 zmag v karieri. Nazadnje je bil pretekli teden trikrat najboljši v etapah dirke po Britaniji.

V svetovni seriji je letos dobil še dve etapi dirke po Italiji ter po eno na Tirreno-Adriaticu, po Poljski ter na preizkušnji Renewi Tour.

Kooij je od leta 2020 dirkal za nizozemsko moštvo, tedaj še v razvojnem programu Jumbo-Visme, v poklicno kolesarstvo pa je polnopravno presedlal na začetku leta 2021.

Pri Visma-Lease a Bike pa kljub številnim uspehom 23-letnega Nizozemca v prihodnosti bolj stavijo na komaj 20-letnega Britanca Matthewa Brennana, ki je podpisal pogodbo do konca leta 2027. V letošnji prvi sezoni med profesionalci je zbral kar 12 zmag.

Kooij pa ni edini, ki bo v prihodnji sezoni Visma-Lease a Bike zamenjal za dres Decathlona. Pred tem je pogodbo s Francozi, ki bodo dodatno okrepili proračun v prihodnjih letih, podpisal tudi 31-letni Belgijec Tiesj Benoot.