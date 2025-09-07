Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja, 7. 9. 2025, 17.54

1 minuta

Tragedija na kolesarskem festivalu na Gorenjskem

Foto: Sportida/L'Etape

Na dvodnevnem kolesarskem festivalu L’Etape Slovenia, uradnem rekreativnem dogodku iz serije Tour de France, ki je ta konec tedna potekal na Gorenjskem, je po poročanju Slovenskih novic eden izmed kolesarjev izgubil nadzor nad kolesom in se zaletel v drevo. Umrl naj bi na mestu nesreče.

Kot pišejo Slovenske novice, je kolesar v nevarni ovinek zapeljal s preveliko hitrostjo in izgubil nadzor nad kolesom, s cestišča naj bi ga vrglo čez zaščitno ograjo. Hitrost je bila tako velika, da je poletel čez škarpo in trčil v drevo na pobočju. Ta trk naj bi bil zanj usoden.

Nesreče po poročanju Slovenskih novic naj ne bi videl nihče. Domačini, ki so bili v bližini, so za časnik povedali, da so slišali obupano dretje, ki je trajalo približno dvajset minut.

Sprva sploh niso vedeli, kaj se dogaja. Poškodovanega kolesarja je pod cesto na strmem pobočju našel šele lastnik zemljišča, ki je poklical pomoč. Zaradi zahtevnega terena je moral posredovati helikopter, iz katerega so zdravnika spustili z vitlom. A ta kolesarju ni mogel več pomagati.

Odsek, na katerem je kolesar izgubil kontrolo, naj bi bil znan po zahrbtnem 90-stopinjskem ovinku v obliki spirale, prav na najbolj strmem delu klanca. Vsi drugi ovinki na cesti so blagi, ta pa skriva past, je v objavi na spletu po poročanju Slovenskih novic zapisal nekdanji kolesar Matjaž Leskovar.

Četrta izvedba L'Etape Slovenia z rekordno udeležbo
Iván Meléndez Luque
Kolesarski svet pretresla nova tragedija, umrl 17-letni Španec
