S. K.

L'Etape Slovenia 2025

Četrta izvedba L'Etape Slovenia z rekordno udeležbo

Foto: Sportida/L'Etape

Foto: Sportida/L'Etape

Že četrto leto zapored je Mestna občina Kranj skupaj z Zavodom za turizem in kulturo Kranj (Visit Kranj) in ob organizaciji agencije Sport Media Focus gostila dvodnevni kolesarski praznik Merkur zavarovalnica L'Etape Slovenia by Tour de France, katerega ambasador je bil tudi letos naš izjemni kolesarski as Matej Mohorič.

Pestro sobotno dogajanje je ponudilo številne preizkušnje v duhu Dirke po Franciji, tako za najmlajše, ki so se pomerili še na poganjalčkih, osnovnošolce, pa družine in atraktivni izziv "K0.0lesarim na polno!" ter vzpon na Jelenov klanec v dolžini 500 metrov.

Foto: Sportida/L'Etape

V šprintu na Jelenov klanec sta bila v družbi Mateja Mohoriča najhitrejša Domen Bivic (41,2 sekunde) in med dekleti Tina Klinar (54,1). Živahno sobotno dogajanje v središču Kranja je popestrila še poslovna etapa Merkur zavarovalnica, na kateri so se pomerili pari in ekipe številnih podjetij, ter vselej toplo sprejeta Nina Pušlar, ki je na odru s svojimi uspešnicami navdušila mlade in stare.

Foto: Sportida/L'Etape

V nedeljo so gorenjske ceste zavzeli rekreativni kolesarji, ki so imeli priložnost okusiti slast svetovno najbolj uveljavljene kolesarske dirke – Dirke po Franciji. Letos je padel nov rekord udeležbe, saj je bilo na start 80- in 130-kilometrske preizkušnje prijavljenih kar 1.415 kolesarjev iz 28 držav.

Foto: Sportida/L'Etape

Kolesarji so se na obeh trasah skozi gorenjske občine pomerili tudi za vse štiri znamenite majice Toura. Krajšo, 80-kilometrsko preizkušnjo je dobil Patrik Mikac (1:49,23), tudi že lanskoletni zmagovalec, pred Ožbejem Mulcem in Maksom Fockom, med dekleti pa Lena Repinc (1:56,44) pred Katjo Nežmah in Avstrijko Beate Puschmann.

Foto: Sportida/L'Etape

Daljšo različico na 130 kilometrov je v moški konkurenci prvič dobil Slovenec, in sicer Matic Grošelj (3:13,59), ki je za slabo sekundo premagal Nizozemca Johnnyja Hoogerlanda, sicer dozdajšnjega trikratnega zmagovalca. Tretje mesto je osvojil še en Slovenec Miran Kovačič. V ženski konkurenci je bila spet najhitrejša Laura Šimenc Kramar (3:23,37) pred Vesno Alegro Baznik in Majo Mencigar.

