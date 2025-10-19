Cedevita Olimpija se je znesla nad Zadrom

Košarkarji Cedevite Olimpije so v tretjem krogu lige ABA za drugo zmago visoko premagali Zadar, na domačem parketu v Stožicah so zmagali s 97:72. Zmaji so si lepo porazdelili točke, kar šest jih je doseglo dvomestno število točk. Največ, 16, jih je dosegel Umoja Gibson, dodal je še šest asistenc, J. Girard III je srečanje končal s 15 točkami, Ali Nikolić z 12. Drugi slovenski predstavnik Krka je v soboto gostoval pri Igokei in izgubil z 71:87. Novomeščani so vpisali še tretji poraz. Ilirijo v ponedeljek čaka izjemno zahtevno gostovanje pri Crveni zvezdi.

Ljubljančani nadaljujejo sanjski začetek sezone; na sedmih tekmah v treh različnih tekmovanjih so doživeli le en poraz. Tokrat je v Stožicah padel Zadar. Uvod je minil v vzponih in padcih obeh ekip. Ljubljančani so hitro povedli z 10:2, gostje pa so poskrbeli za preobrat in 1:13 minute pred koncem prve četrtine vodili z 19:14. Ljubljančani so poravnali, v drugi četrtini do polovice ušli na 38:27 in dvomestno prednost držali do menjave strani.

Zmaji so bruhali ogenj tudi po odmoru in pri vodstvu z 61:40 je bilo jasno, da bo zmaga ostala doma. Vprašaje je bilo le, kakšna bo končna razlika. Pri vodstvu s 83:51 v zadnjem delu se je gostom obetala prava katastrofa.

Foto: Luka Kotnik

Kar šesterica Olimpijinih igralcev je tekmo končala z dvomestnim številom košev, s 16 točkami je bil najbolj razpoložen Umoya Adeyemi Gibson. Prav vsi domači košarkarji pa se tokrat vpisali med strelce. Za Zadar je Lovro Mazalin dosegel 15 točk.

Naporen ritem bo Cedevita Olimpija prihodnji teden nadaljevala z gostovanjema. Že v sredo bodo Ljubljančani v evropskem pokalu gostovali pri Bahcesehiru, v ligi Aba pa prihodnjo soboto pri Bosni v Sarajevu.

Krka ostaja brez zmage

Krka po tretjem nastopu v ligi Aba ostaja brez zmage. Po nesrečnem porazu v prejšnjem krogu proti Cluj-Napoci so Novomeščani tokrat pokleknili pri Igokei z 71:87.

Krka še čaka na prvo zmago. Foto: Igokea m:tel/Marija Vuruna Trener Krke Dejan Jakara je v Banjaluko odpeljal zgolj deset igralcev, ki so tekmeca vseh 40 minutah gledali v hrbet in ki so se morali od zmage posloviti na začetku drugega polčasa, ko je Igokea naredila delni izid 10:0 in po treh četrtinah ušla na 70:50.

Prvi strelec Krke je bil ameriški center Sukhmail Mathon s 14 točkami, po deset pa sta jih zbrala Victor Bailey in Urban Oman.

Dubaj Klemna Prepeliča je v nedeljo strl odpor Cluj-Napoce, legionar je v dobrih 24 minutah igre dosegel sedem točk, skok in dve asistenci. Split z Zoranom Dragićem čaka gostovanje pri Studentskem centru.

Za uvod v tretji krog lige ABA je Dunaj Gregorja Glasa v petek z 88:81 premagal Mego Urbana Krofliča. Glas je bil ob zmagi z 20 točkami prvi strelec, Kroflič je ob porazu vpisal 13 točk.

Borac Žige Dimca je v tem krogu prost.

