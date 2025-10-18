Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Pe. M.

Sobota,
18. 10. 2025,
22.42

Osveženo pred

41 minut

Sobota, 18. 10. 2025, 22.42

41 minut

Italijansko prvenstvo, 7. krog

Inter z zmago v Rimu na vrh, Napoli se je opekel v Torinu

Avtorji:
M. P., Pe. M.

Ange-Yoan Bonny, Inter | Ange-Yoan Bonny je v Rimu zadel za zmago Interja. | Foto Guliverimage

Ange-Yoan Bonny je v Rimu zadel za zmago Interja.

Foto: Guliverimage

Italijansko prvenstvo se po reprezentančnem premoru nadaljuje s sedmim krogom. Na večerni sobotni tekmi je Inter z golom Ange-Yoana Bonnyja zmagal pri Romi in zavzel prvo mesto. Na vrhu ima 15 točk. Toliko jih imata tudi Napoli, ki se je opekel v Torinu, in Roma. V nedeljo lahko trojico prehiti Milan, ki bo gostil Fiorentino. Že pred tem bo Atlanta pričakala Lazio, Milan pa bo na nedeljski večerni tekmi igral s Fiorentino.

Christian Pulišić
Sportal Hojlund popeljal Napoli na vrh, na derbiju v Torinu brez zadetkov

Za sobotno presenečenje so poskrbeli nogometaši Torina, ki so z 1:0 premagali do tega kroga vodilni Napoli. Gostje so sicer v sodnikovem dodatku zadeli, a gola Noe Langa zaradi prepovedanega položaja po ogledu posnetka niso priznali.

Na uvodni sobotni tekmi sta se Lecce in Sassuolo razšla brez gola in zmagovalca, isti rezultat je bil med Piso in Verono.

Zadnja tekma kroga bo v ponedeljek zvečer, ko bo Sandi Lovrić z Udinesejem gostoval pri Cremoneseju.

Italijansko prvenstvo, 7. krog:

Sobota, 18. oktober:

Nedelja, 19. oktober:

Ponedeljek, 20. oktober:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

– Orsolini (Bologna), Pulisic (Milan)
– Cancellieri (Lazio), De Bruyne (Napoli), Martinez (Inter), Paz (Como), Soule (Roma), Thuram (Inter), Bonny (Inter), Simeone (Torino)
...

Adrien Rabiot
Sportal V serie A ostro napadli kritičnega Rabiota zaradi tekme v Perthu
Juventus Sandi Lovrič Udinese Inter Milano AC Milan Napoli italijansko prvenstvo serie A tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
