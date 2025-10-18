Inter z zmago v Rimu na vrh, Napoli se je opekel v Torinu

Italijansko prvenstvo se po reprezentančnem premoru nadaljuje s sedmim krogom. Na večerni sobotni tekmi je Inter z golom Ange-Yoana Bonnyja zmagal pri Romi in zavzel prvo mesto. Na vrhu ima 15 točk. Toliko jih imata tudi Napoli, ki se je opekel v Torinu, in Roma. V nedeljo lahko trojico prehiti Milan, ki bo gostil Fiorentino. Že pred tem bo Atlanta pričakala Lazio, Milan pa bo na nedeljski večerni tekmi igral s Fiorentino.

Za sobotno presenečenje so poskrbeli nogometaši Torina, ki so z 1:0 premagali do tega kroga vodilni Napoli. Gostje so sicer v sodnikovem dodatku zadeli, a gola Noe Langa zaradi prepovedanega položaja po ogledu posnetka niso priznali.

Na uvodni sobotni tekmi sta se Lecce in Sassuolo razšla brez gola in zmagovalca, isti rezultat je bil med Piso in Verono.

Zadnja tekma kroga bo v ponedeljek zvečer, ko bo Sandi Lovrić z Udinesejem gostoval pri Cremoneseju.

Italijansko prvenstvo, 7. krog:

Sobota, 18. oktober:

Nedelja, 19. oktober:

Ponedeljek, 20. oktober:

