Oven

Danes boste zelo sočutni do drugih. Stopili boste z vaše poti, da bi pomagali prijatelju ali ljubljeni osebi v težkih časih. To bo najverjetneje v obliki čustvene podpore. Že to, da boste osebo poslušali, ji bo veliko pomenilo. Na koncu se boste tudi sami počutili veliko boljše, saj boste vedeli, da ste nekomu pomagali.

Bik

Vaš odziv na stare občutke in spomine, ki bodo prišli na površje, bo močan. Določeni dogodki bodo sprožili spomine iz vašega otroštva. To bo lahko bilo malo preveč za vas, saj ste spomine na ta čas z namenom potlačili. Čas bo pravi za spremembe, obeta se vam nova ljubezenska avantura.

Dvojčka

Samski boste obremenjeni s svojo preteklostjo in napakami, iz katerih se niste veliko naučili. Če imate občutek, da se stara zgodba ponavlja, potem končajte to prijateljstvo, še preden se bo razvilo v kaj resnega. Vezani pa boste nekoliko dolgočasni‚ zato boste zamorili svojega partnerja. Bodite zanimivejši!

Rak

Vezani boste danes svojega partnerja spravili v slabo voljo, saj neke obljube ne boste želeli izpolniti. Če ne boste vsaj vi ohranili mirnih živcev, se bo lahko razvnel prepir. Negujte ljubezen. Pred samskimi pa je razburljiv večer, v katerem se vam obeta kar nekaj na novo sklenjenih poznanstev.

Lev

Vaša finančna situacija bo dobra. Vezani boste končno premagali krizo in pred vami se kaže vesel večer, poln romantike. Prijateljska razmerja pa bodo danes zelo napeta. Samski boste končno odkrili resnico in jasno vam bo, s kom ste imeli opravka. Če boste sprejeli opravičilo, se vam obeta pozitiven razplet dogodkov.

Devica

Danes se vam bo zdelo, da želi nekdo manipulirati z vašimi občutki. Res je, da ste občutljivi in to je vidno tudi v vsakdanjem življenju. Ne pokažite svoje nemoči. Prav je, da ohranite debelo kožo, saj boste samo tako lahko uspešni. Pred vami bo prav danes nova preizkušnja, ko boste morali pokazati, da zaupate sami vase.

Tehtnica

Morda pričakujete preveč. Razmišljate o spremembah, ki si jih želite. Prav je, da ste inovativni, toda ne želite si preveč. Ne hitite proti svojim ciljem, saj si morate sprva postaviti realne cilje. Z manjšimi zahtevami boste zagotovo ugodili tako sebi kot drugim. Ne bodite tako strogi do sebe. Že dolgo časa vam nekaj leži na duši, zaupajte se komu.

Škorpijon

Vaše počutje bo danes malce slabše kot prejšnje dni. Dobro bi bilo, da bi si za reševanje zadev najprej vzeli čas za razmislek in šele nato še čas za samo reševanje. Tako bi vse lažje rešili. Previdni bodite, saj vam dan ne bo preveč naklonjen. Danes ne sprejemajte odločitev, raje počakajte na jutri.

Strelec

Danes boste ves čas preskakovali z ene teme na drugo in tako boste zamudili marsikatero priložnost, da bi se česa naučili od drugih in jih razumeli. Danes bo vaša živahnost bolj slabost kot prednost, zato bodite previdni in vsaj občasno pustite, da bodo tudi drugi povedali svoje do konca. Zahtevni boste do sebe in do drugih.

Kozorog

Danes se boste prepustili pristnim čustvom in inspiraciji. Če se boste vsaj malo potrudili, boste lahko naredili pozitiven vtis na okolico. Neki dogodki na začetku dneva bodo sicer prinesli slabo voljo ali celo jezo, vendar boste hitro umirili razgrete strasti. Kljub vsemu ne boste naredili ničesar, kar bi kasneje obžalovali.

Vodnar

Danes bo možno prehodno nezadovoljstvo. Dan boste začeli povsem običajno, a se boste po dolgem poležavanju le odpravili ven med ljudi. Srečali boste neko osebo, ki bo v vaše srce ponovno vnesla toplino in nežnost. Prav zaradi tega pa bo vaše razpoloženje zvečer že veliko boljše.

Ribi

Samski se boste nehote zapletli v neko ljubezensko zgodbo in postali žrtev ljubosumnih igric. Prepustite se čustvom, a ne dovolite, da bi drugi manipulirali z vami. Vezanim pa se obetajo neki negativni dogodki v odnosu s partnerjem. Danes bo do vas malce hladen, a naj vas to ne zmede. To bo le trenutno stanje.