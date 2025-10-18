Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Sobota,
18. 10. 2025,
15.35

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop kozorog horoskop škorpijon horoskop lev horoskop oven horoskop horoskop

Sobota, 18. 10. 2025, 15.35

8 minut

To so najbolj sebični znaki horoskopa

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
ženska, dekle, jesen | Foto Unsplash

Foto: Unsplash

Prav je, da sebe kdaj postavimo na prvo mesto, a za nekatere ljudi je to bolj v navadi kot za druge. Predvsem za štiri nebesna znamenja velja, da dajo vedno prednost svojim željam pred potrebami drugih.

Oven

Ovni zaradi svoje impulzivnosti pogosto ne pomislijo na občutke drugih ljudi, ko zasledujejo lastne cilje. Vedno želijo prevzeti pobudo, če pa se kdo ne strinja z njihovim pristopom, hitro izgubijo potrpljenje. Tega sicer ne počnejo namerno, a ker si želijo vedno biti najboljši, pogosto zanemarijo potrebe drugih.

Lev

Levi težko prenašajo, če niso v središču pozornosti, njihova samozavest pa se včasih sprevrže v potrebo po oboževanju in neprestanih potrditvah. Čeprav imajo veliko srce, postanejo sebični, če se jim zazdi, da izgubljajo nadzor nad položajem. Njihov ego zahteva neprestane potrditve, da so nekaj posebnega.

Škorpijon

Škorpijoni v odnosih pogosto delujejo posesivno, njihova potreba po varnosti pa se sprevrže v sebično obnašanje. Svojih načrtov in občutkov ne delijo z drugimi, ker so prepričani, da bodo s tem postali ranljivi. So izjemno intenzivni, ko pa začutijo, da izgubljajo nadzor, postanejo čustveno zaprti in delujejo, kot da mislijo le nase.

Kozorog

Kozorogi so ambiciozni in osredotočeni na svoje cilje, zaradi te vztrajnosti pa se včasih oddaljijo od ljudi, ki jih obkrožajo. V dirki za uspehom lahko pozabijo, da so jim pomembni tudi medosebni odnosi, zaradi praktičnega pogleda na svet pa se zdijo hladni, saj nočejo izgubljati časa s stvarmi, ki se jim zdijo nekoristne.

Preverite svoj današnji horoskop.

ljubezen, par, zveza, odnos
Trendi Te znake horoskopa je po razhodu najtežje preboleti
skrbi
Trendi Ljudi, rojene v teh znakih, ves čas nekaj skrbi
ženska, dekle
Trendi Najbolj poredne misli imajo ti znaki horoskopa
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop kozorog horoskop škorpijon horoskop lev horoskop oven horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.