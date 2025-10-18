To so najbolj sebični znaki horoskopa

Prav je, da sebe kdaj postavimo na prvo mesto, a za nekatere ljudi je to bolj v navadi kot za druge. Predvsem za štiri nebesna znamenja velja, da dajo vedno prednost svojim željam pred potrebami drugih.

Oven

Ovni zaradi svoje impulzivnosti pogosto ne pomislijo na občutke drugih ljudi, ko zasledujejo lastne cilje. Vedno želijo prevzeti pobudo, če pa se kdo ne strinja z njihovim pristopom, hitro izgubijo potrpljenje. Tega sicer ne počnejo namerno, a ker si želijo vedno biti najboljši, pogosto zanemarijo potrebe drugih.

Lev

Levi težko prenašajo, če niso v središču pozornosti, njihova samozavest pa se včasih sprevrže v potrebo po oboževanju in neprestanih potrditvah. Čeprav imajo veliko srce, postanejo sebični, če se jim zazdi, da izgubljajo nadzor nad položajem. Njihov ego zahteva neprestane potrditve, da so nekaj posebnega.

Škorpijon

Škorpijoni v odnosih pogosto delujejo posesivno, njihova potreba po varnosti pa se sprevrže v sebično obnašanje. Svojih načrtov in občutkov ne delijo z drugimi, ker so prepričani, da bodo s tem postali ranljivi. So izjemno intenzivni, ko pa začutijo, da izgubljajo nadzor, postanejo čustveno zaprti in delujejo, kot da mislijo le nase.

Kozorog

Kozorogi so ambiciozni in osredotočeni na svoje cilje, zaradi te vztrajnosti pa se včasih oddaljijo od ljudi, ki jih obkrožajo. V dirki za uspehom lahko pozabijo, da so jim pomembni tudi medosebni odnosi, zaradi praktičnega pogleda na svet pa se zdijo hladni, saj nočejo izgubljati časa s stvarmi, ki se jim zdijo nekoristne.