Siol.net

Sobota,
20. 9. 2025,
18.54

1 ura, 33 minut

Ljudi, rojene v teh znakih, ves čas nekaj skrbi

Siol.net

Foto: Shutterstock

Vsi smo kdaj tesnobni, nekateri ljudje pa ves čas analizirajo, premlevajo in razmišljajo o najhujših mogočih stvareh, ki bi se jim lahko pripetile. Predvsem za tri znake horoskopa velja, da težave ustvarjajo tudi tam, kjer jih ni.

Devica

Device so znane po svoji redoljubnosti, točnosti in potrebi po nadzoru. Te lastnosti so jim sicer v pomoč pri poslovnih in organizacijskih nalogah, hkrati pa lahko postanejo veliko breme. Device namreč ne morejo pustiti, da bi se stvari odvijale same od sebe, saj ves čas iščejo napake, pa naj gre za posel, zdravje ali vsakdanji pogovor. Njihove skrbi izvirajo iz neprestanega občutka, da nekaj ni dovolj dobro. Tudi če jim gre vse kot po maslu, bodo našle neko malenkost, ki bi jo bilo treba popraviti.

Rak

Raki globoko čutijo vse, kar jih obkroža – čustva drugih ljudi, spremembe razpoloženja, atmosfero v prostoru. Njihova čustvena inteligenca je izrazita, zaradi tega pa so tudi bolj občutljivi na stres in notranje skrbi. Njihova skrb za družino, prijatelje in ljubljene pogosto prestopi meje zdravega razuma in jim povzroča močno tesnobo. Bojijo se izgube, krivice in razočaranja ter ves čas razmišljajo, kaj vse bi lahko šlo narobe. Te vzorce težko prekinejo, zato ostanejo ujeti v svoje čustvene skrbi.

Ribi

Ribe so izrazito intuitivne in sočutne, zaradi tega pa tudi zelo občutljive na tesnobo. Pogosto vpijajo čustva iz svojega okolja, zaradi česar se počutijo preobremenjene in zmedene. Ko so negotove ali v konfliktni situaciji, se zavlečejo v notranji svet, s čimer pa težave ne izginejo, temveč se le kopičijo v ozadju. Njihovo sanjarjenje je pogosto v nasprotju z realnimi izzivi, kar jim povzroča notranji nemir. Drugim ne znajo postaviti meja, zato preveč dajejo in premalo dobijo, to pa jim povzroča tesnobo.

Preverite svoj dnevni horoskop.

Trendi Ljudje, rojeni v teh znakih, imajo najmanj težav z denarjem
Trendi Ta nebesna znamenja uživajo v spogledovanju, a nočejo resne zveze
Trendi Moški, rojeni v teh znakih, se ne morejo upreti starejšim ženskam
