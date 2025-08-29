Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Petek,
29. 8. 2025,
14.33

1 ura, 19 minut

Petek, 29. 8. 2025, 14.33

1 ura, 19 minut

Ta nebesna znamenja uživajo v spogledovanju, a nočejo resne zveze

Avtor:
Siol.net

ženska, dekle | Foto Unsplash

Foto: Unsplash

Spogledovanje ni vedno uvod v ljubezensko zvezo, nekateri ljudje preprosto uživajo v igri zapeljevanja in pozornosti, ki jo privlačijo. To velja predvsem za štiri znake horoskopa.

Dvojčka

Dvojčki slovijo po svoji komunikativnosti in šarmu, spogledovanje je zanje nekaj povsem naravnega. Radi si izmenjujejo duhovite opazke in koketne poglede, ker jih to vznemirja in zabava. Čeprav zlahka pritegnejo pozornost, pa si le redko želijo, da bi spogledovanje preraslo v resno zvezo. Uživajo v igri, a se težko zadržijo ob le eni osebi, njihova radovednost zahteva vedno nove izkušnje.

Tehtnica

Tehtnice imajo rade pozornost in občutek, da so zaželene, zato se pogosto spogledujejo, brez da bi od tega kaj pričakovale. Njihov šarmantni in zapeljivi duh privlači ljudi, resna zveza pa ni vedno njihova prioriteta. Uživajo v romantičnih gestah in lahkotni igri zapeljevanja, ki hrani njihov ego. Ob flirtanju občutijo vznemirjenje in povezanost, a običajno ostanejo pri površinskih odnosih.

Strelec

Strelci so svobodnega duha in jih je težko ujeti, spogledovanje pa doživljajo kot pustolovščino. Bolj kot stabilna zveza jim je pomemben občutek zabave in svobode. Uživajo v pogovorih, polnih strasti, in koketiranju, le redko pa bodo to vzeli kot nekaj resnega. Ne marajo meja in omejitev, spogledovanje je zanje način, da življenje ostane vznemirljivo. Privlačijo mnoge, a redko dolgo ostanejo ob eni osebi.

Lev

Levi obožujejo biti v središču pozornosti, s spogledovanjem pa dobijo prav to. Uživajo v komplimentih, pogledih in občutku, da so privlačni. Zanje je to potrditev njihove karizme in šarma, medtem ko jih resna zveza včasih ovira. Radi se igrivo spogledujejo, a pri tem nimajo nobene potrebe po globlji čustveni povezanosti. Spogledovanje je njihov način, da zablestijo in začutijo občudovanje okolice.

Preverite svoj dnevni horoskop.

