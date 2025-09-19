Najbolj poredne misli imajo ti znaki horoskopa

Čeprav na prvi pogled delujejo resno in zadržano, pa se v mislih ljudi, rojenih v teh znakih, vrtijo vroči prizori.

Škorpijon

Škorpijoni so znani po svoji intenzivni naravi in strastnem pogledu na svet, manj znano pa je, da imajo zelo umazane misli. Razlog je ta, da radi raziskujejo skrite teme in prestopajo meje, to pa velja tudi za njihovo domišljijo, ki ne pozna omejitev. Škorpijoni radi podirajo tabuje in le redko jih kaj šokira.

Dvojčka

Dvojčki obožujejo besedne igre, šale z več pomeni in provokativne opazke. Imajo bliskovito hiter um, ki pogosto išče skrite pomene in se igra z namigi. V družbi veljajo za neizmerno zabavne ravno zato, ker imajo vedno pripravljeno kakšno "umazano" izjavo, ki nemudoma razvedri vzdušje.

Strelec

Strelci so odprti in iskreni ljudje ter obožujejo šale, ki niso vedno dostojne. Njihov humor gre pogosto čez mejo, a resnično uživajo, če s svojimi drznimi izjavami šokirajo ali pa nasmejejo družbo. So najbolj svobodomiselni med nebesnimi znamenji, posledica tega pa so tudi njihove poredne misli.