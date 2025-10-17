Oven

Finance vam bodo še vedno naklonjene, čeprav lahko danes pričakujte odlive z bančnega računa. Svetujemo vam, da premislite o tem, kaj je zares potrebno in kaj ne. Vaše splošno počutje bo odlično, še posebej v večernih urah, ko boste začutili željo po druženju. Predajte se ritmu življenja.

Bik

Čutite, da imate vse, vseeno pa želite spreminjati partnerja. Ne mislite, da ste vsemogočni in ne delajte računov brez krčmarja. Začnite ga ceniti, saj ga boste drugače izgubili. Sprejmite ga takšnega, kot je. Samski boste danes obkroženi z nasprotnim spolom, zato boste lahko prejeli mnogo povabil na zmenek. Privolite.

Dvojčka

Res je, da imate visoke cilje, toda zagotovo ne letate previsoko. Vezani se boste lahko danes pričeli obračati za drugimi predstavniki nasprotnega spola. Premislite, ali si tega zares želite, saj vaše razmerje na tak način le tone. Samski, vzemite si prost večer in si odgovorite na vprašanja, ki si jih postavljate globoko v sebi.

Rak

Na delovnem mestu boste čutili pritiske. Zagotovo ne boste svobodni kot ptička na veji, zato se bo danes potrebno prilagoditi in podrediti. Danes ne boste mogli uveljaviti svoje volje, saj niste na dovolj visokem položaju, da bi lahko odločali o vsem. Ne bodite razočarani, ohranite ideje zase. Če vas ovirajo finance, potem ukrepajte.

Lev

Pri delu se danes izogibajte slabim odnosom, sploh tistemu z osebo ženskega spola. Ta lahko vpliva na nadrejene in onemogoči vaše napredovanje na delovnem mestu. Če veste, za koga gre, potem bodite pripravljeni. Četudi ne želite, vzpostavite z njo čim boljši odnos in videli boste, da se bo situacija hitro obrnila vam v prid.

Devica

Danes bo idealen čas, da spregovorite in ozračje očistite vseh zamer, ki že nekaj časa vladajo med vami in ljudmi v vaši bližini. Osebne zadeve bodo glavna tema pogovora. Čas bo pravi, da spregovorite o temi, ki vas je držala nazaj tako dolgo. Le tako boste dosegli harmonijo in notranji mir. To si zaslužite.

Tehtnica

Če ste navadno sramežljiva oseba, potem boste danes pridobili nekaj poguma. Stopite pod svetlobo v vašem najbolj intimnem razmerju. Nikar ne mislite, da si ne zaslužite nič, kar si želi vaše srce, prej celo nasprotno. Zaslužite si vse, kar si vaše srce želi, kadarkoli in kjerkoli. To tudi zahtevajte.

Škorpijon

Obdajala vas bo precej negativna energija, ki bo danes povzročila veliko valov, a toplo pozdravite vsako pomoč, ki vam bo ponujena. Delite vse, kar boste le lahko. Diplomacija vas bo pripeljala dlje kot vsiljevanje pogledov na svet. Raje se odločite za miren pogovor, ne zahtevajte stvari. Ne bodite naivni, seveda obstajajo ljudje, ki vam zavidajo.

Strelec

Danes boste še posebej prisrčni in družba vašega ljubezenskega partnerja ali osebe, ki vam je zelo blizu, vam bo zelo pomembna. Tega časa nikar ne preživite sami doma ali kje drugje. Energija bo obkrožala harmonijo in ljubezen, izkoristite to. Če pa niste srečni v vašem osebnem življenju, se vam bodo problemi zdeli ogromni.

Kozorog

Vaša čustva bodo na vrhuncu, ves dan boste optimistični, samozavestni, radodarni in dobri. Pozdravite to s svežim odnosom in lažje boste pozabili na napake iz preteklosti. Načrtujte nove svetle možnosti za rast in izpolnitev. Čas bo dober, da se srečate z osebo, ki vam bo prinesla veliko užitkov.

Vodnar

Razmišljali boste o tem, kako želite živeti. Prav je, da sledite svojim sanjam. Pri delu ste na dobri poti, toda danes boste videli, da je pred vami še veliko dela. Svetujemo vam, da se v službi čim prej začnete dokazovati, saj boste tako hitreje dosegli rezultate, po katerih tako hrepenite. Ostanite pozitivni na področju financ.

Ribi

Vaše romantične želje bodo danes v ospredju. V vseh odnosih se boste počutili dobro, zato boste nadvse zaželena družba. Manj tekmovalni boste, bolj zainteresirani in prijazni do drugih, ustvarjali boste harmonijo. Samo ne pustite, da bi vas kdo izkoristil, razen če boste to resnično želeli.