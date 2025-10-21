Oven

Danes boste še bolj disciplinirani in organizirani kot običajno. Delovne obveznosti vam bodo šle odlično od rok, prav tako vse na zasebnem področju. Priporočljivo je le, da v svoje ljubezensko in partnersko življenje vpeljete več spontanosti. Ta bo prijetno popestrila vaš vsakdan.

Bik

Danes boste premišljevali o svojem delu, saj s poslovnim področjem niste najbolj zadovoljni. Ne boste se predajali pesimizmu, saj vas bo gnala sla po izboljšanju trenutne situacije. Premislite in jutri ravnajte taktično. Zaupajte svoje predloge nadrejenemu. Četudi vam bo spodletelo, vsaj ne boste obžalovali ničesar.

Dvojčka

Danes ali v naslednjih dneh boste po vsej verjetnosti spoznali nenavadno, ekstravagantno osebo, ki bo na vas naredila izjemno močan vtis. Nikar takoj ne začnite zidati gradov v oblakih, saj niste v dobrem obdobju za začetek nove, romantične zveze. Rajši se malo počakajte. Vezani se boste s partnerjem malo težje razumeli.

Rak

Denarne težave vam bodo vzele pogum. Najverjetneje povišica, ki ste jo pričakovali, ni prišla ali pa se vaš profesionalni projekt ni izšel, kot ste pričakovali. Sedaj je čas, da na prvo mesto postavite vašo iznajdljivost in ugotovite, kako boste zaslužili denar, ki ga potrebujete. Zaupajte temu, da imate potrebno znanje. Čaka vas dobra priložnost.

Lev

Niti sami sebi ne morete razložiti, kako in zakaj vajina zveza obstaja, a ste ne glede na vse srečni. Partner vas bo z lahkoto večkrat pripeljal na rob potrpljenja, a vas bodo čustva vedno znova vrnila v njegov objem. Za vsak primer pa ga ne sprašujte o njegovih čustvih, saj vam odgovor po vsej verjetnosti ne bi bil všeč.

Devica

Tudi danes boste polni delovne vneme. Zdelo se vam bo, da ste neustavljivi. Ne smete si domišljati, da ste odporni na vse. Danes lahko pričakujete vidno poslabšanje vašega zdravja. Kljub temu, da boste želeli opraviti vse, vam danes morda ne bo uspelo. Poskrbite sprva za svoje počutje, naj bo delo danes na drugem mestu.

Tehtnica

Prepričajte se, da zmorete. Le tako boste danes uspešni. Prav je, da se navdušite nad svojim delom. Prepoznajte v njem izziv in videli boste, kako se bo delovni zagon izboljšal že dopoldan. Morda potrebujete nasvet. Pogovorite se z osebo, ki ji zaupate in videli boste, da so rešitve mogoče. Potreben je le optimistični pogled.

Škorpijon

Skupno življenje bo pravi korak za vse, ki ste že dolgo skupaj, a se do zdaj niste mogli odločiti, kako naprej. Zberite pogum in se ne ustrašite vseh obveznosti, ki ga prinaša odraslo življenje. O partnerju boste odkrili zanimive reči, ki vam bodo zelo pomagale pri končni odločitvi. Ste na pravi poti.

Strelec

Odkrit pogovor bo rešil vse vaše težave in dileme, zato nikar ne oklevajte, pa čeprav se lahko zgodi, da boste slišali tudi kaj neprijetnega. Čas je, da prenehate živeti v laži. Prenehajte se sprenevedati in pretvarjati, da je vse v redu, ko pa že dalj časa čutite, da se nekaj dogaja za vašim hrbtom. Pravico imate vedeti, kaj.

Kozorog

Pri delu se boste danes naprezali, morda celo preveč. Delovne okoliščine vam bodo naklonjene, prav tako pa se boste izkazali, saj bo končni rezultat boljši, kot ste pričakovali. Bodite bolj taktični. Zagotovo poznate osebe, ki bi vam lahko omogočile poslovno rast, toda teh poznanstev nočete izkoristiti. Dobro premislite.

Vodnar

Nikar ne rinite z glavo skozi zid, saj bi vam to nakopalo le nove težave. Vrata se vam bodo odprla, ko boste pripravljeni na to. Danes bodite še posebno osredotočeni na malenkosti, saj bodo ravno te najpomembnejše. Zvečer se posvetite partnerju. Vzdušje v vajini zvezi se bo drastično izboljšalo.

Ribi

Pripravljeni bodite na zaplete v svojem ljubezenskem življenju in odnosu s partnerjem. Slabo se bosta razumela in slabo bosta komunicirala, občasno pa boste tudi preslišali njegove pripombe in zahteve. Po vsej verjetnosti namerno. Skupni načrti se bodo izjalovili, za kar bosta krivila drug drugega. Naučita se poslušati.