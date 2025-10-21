Imamo viralen recept za zdrave tacose s sestavino, ki vas bo presenetila

Takosi so božanskega okusa, ampak velikokrat so zelo kalorični, kar pa ni najbolj zdravo. Z nekaj preprostimi menjavami lahko poskrbite, da bodo tako okusni kot tudi zdravi. Za recept, ki je navdušil družbena omrežja, ne boste potrebovali tortilj, njihovo funkcijo namreč prevzame sladki krompir.

Sestavine:

dva debelejša sladka krompirja

400 gramov mletega mesa

čili v prahu

sol

paprika v prahu

poper

česen v prahu

origano

ena manjša čebula

avokado

limonin sok

mocarela

paradižnik

Postopek:

Sladki krompir umijemo in ga narežemo na kolobarje, debele približno dva centimetra. Položimo jih na pekač, obložen s papirjem za peko, rahlo posolimo in pečemo v pečici na 200 stopinj Celzija približno 30 minut, dokler ne postanejo zlato zapečeni in mehki, a še vedno čvrsti.

Medtem pripravimo mleto meso. Na ponvi segrejemo nekaj kapljic vode (ali po želji olivnega olja) in dodamo nasekljano čebulo. Ko ta postekleni, dodamo mleto meso. Med praženjem ga začinimo s čilijem in papriko v prahu, soljo, poprom, česnom v prahu ter origanom. Meso pražimo toliko časa, da se lepo zapeče in zadiši po začimbah.

Za guacamole oziroma avokadov namaz pretlačimo zrel avokado, dodamo sok polovice limone ter ščepec soli in popra.

Ko je vse pripravljeno, začnemo sestavljati takose: na vsak pečen kolobar sladkega krompirja najprej namažemo žličko guacamola, dodamo košček mocarele, nato žlico mletega mesa, nekaj nasekljane čebule in na vrhu svež paradižnik.

Postrežemo še tople kot zdravo, barvito in hranljivo različico priljubljenih takosov, ki so osvojili družbena omrežja.

