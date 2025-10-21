Torek, 21. 10. 2025, 4.00
5 ur, 48 minut
Imamo viralen recept za zdrave tacose s sestavino, ki vas bo presenetila
Takosi so božanskega okusa, ampak velikokrat so zelo kalorični, kar pa ni najbolj zdravo. Z nekaj preprostimi menjavami lahko poskrbite, da bodo tako okusni kot tudi zdravi. Za recept, ki je navdušil družbena omrežja, ne boste potrebovali tortilj, njihovo funkcijo namreč prevzame sladki krompir.
@burcu.cooks sweet potato tacos 🌮 • baked sweet potato🥔 (preferably slice a big one, bake 20 mins in 200° after seasoning) • homemade guacamole🥑 (I used 2 avocados, 1/2 red onion, 1/2 tomato, lime juice, olive oil, s&p) • ground beef🥩 • red onion🧅 • cilantro🌿 • creme fraiche🥛 • lime slices🍋🟩 enjoy✨ #food #foodie #sweetpotato #tacos #fyp #viral #recipes #healthy #healthyrecipes ♬ Succession (Main Title Theme) - Orchestral Intro Version - Nicholas Britell
Sestavine:
- dva debelejša sladka krompirja
- 400 gramov mletega mesa
- čili v prahu
- sol
- paprika v prahu
- poper
- česen v prahu
- origano
- ena manjša čebula
- avokado
- limonin sok
- mocarela
- paradižnik
Postopek:
Sladki krompir umijemo in ga narežemo na kolobarje, debele približno dva centimetra. Položimo jih na pekač, obložen s papirjem za peko, rahlo posolimo in pečemo v pečici na 200 stopinj Celzija približno 30 minut, dokler ne postanejo zlato zapečeni in mehki, a še vedno čvrsti.
Medtem pripravimo mleto meso. Na ponvi segrejemo nekaj kapljic vode (ali po želji olivnega olja) in dodamo nasekljano čebulo. Ko ta postekleni, dodamo mleto meso. Med praženjem ga začinimo s čilijem in papriko v prahu, soljo, poprom, česnom v prahu ter origanom. Meso pražimo toliko časa, da se lepo zapeče in zadiši po začimbah.
Za guacamole oziroma avokadov namaz pretlačimo zrel avokado, dodamo sok polovice limone ter ščepec soli in popra.
Ko je vse pripravljeno, začnemo sestavljati takose: na vsak pečen kolobar sladkega krompirja najprej namažemo žličko guacamola, dodamo košček mocarele, nato žlico mletega mesa, nekaj nasekljane čebule in na vrhu svež paradižnik.
Postrežemo še tople kot zdravo, barvito in hranljivo različico priljubljenih takosov, ki so osvojili družbena omrežja.
