To je najbolj priljubljena barva nohtov ta hip, v trenutku nas je očarala

Ko poletne barve zbledijo in se narava obarva v tople zemeljske tone, se spremenijo tudi trendi v manikiri. Letos v ospredje stopa gozdno zelena, odtenek, ki združuje mir narave in prefinjenost mestnega sloga. To ni le barva, temveč občutek, ki poudarja tišino gozda, hladna jutra in toplino volnenega plašča.

Gozdno zelena barva kot eleganca, ki diha z naravo

Ta odtenek spominja na megleno jutro med borovci in mahovjem, ki se blešči po dežju. Gozdno zelena je globoka, a mehka barva, ki pritegne pozornost že na prvi pogled. Odlično se poda k nevtralnim tonom, kot so bež, rjavi in sivi ter poudari prefinjen in minimalističen slog. Na nohtih ustvarja vtis naravne elegance, ki jo lahko nosite ob vsakdanjih priložnostih ali bolj posebnih trenutkih.

Kako jo nositi to jesen?

Za prefinjen videz izberite klasično, enobarvno manikiro z visokim sijajem ali mat zaključkom. Če pa želite dodati pridih jesenske razkošnosti, posezite po zlatih poudarkih, foliji ali nežnih bleščicah, ki spominjajo na sončne odseve skozi listje. Odlično se ujema tudi z bordo, kostanjevimi in lešnikovimi toni, saj skupaj ustvarijo barvno harmonijo, ki je topla in umirjena, a še vedno izjemno modna.

Zakaj je ta barva postala nova klasika?

Gozdno zelena je barva, ki izraža ravnovesje med močjo in nežnostjo, med naravo in urbanim svetom. V manikiri prinaša občutek samozavesti brez pretirane drznosti. Je odtenek za tiste, ki cenijo eleganco brez potrebnega napora in želijo, da njihovi nohti izžarevajo zgodbo o notranjem miru.

