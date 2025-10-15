Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

senčila lepota jesen ličila

Jesenske barve, s katerimi bodo vaše oči še posebej izstopale

lepota | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Jesen je že v polnem teku in z njo tudi topli odtenki, ki poskrbijo za občutek prehoda v umirjenost. Tako kot zamenjamo lahkotne poletne tkanine za volno in semiš, tudi naša ličila naravno sledijo spremembi letnega časa. Senčila v jeseni postanejo globlja, bolj zemeljska in bogatejša. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kateri odtenki bodo prevladovali.

Topla rjava

Rjava senčila so brezčasna izbira, ki se odlično podajo v jesenske dni. Topli odtenki karamele, čokolade ali kave ustvarijo mehak, a izrazit videz. Rjava se lepo zlije z vsemi barvami oči, modre poudari, rjave poglobi, zelene pa še bolj zasijejo. Za vsakdanji videz izberite mat teksturo, za večerni videz pa dodajte kanček zlatih bleščic.

@emilietommerberg My brown eye shadow you have been asking about 🤎🤎 I like to start with my cream bronzer or contour product to create more dimension to my eye look. And then I set that with a translucent powder before I apply my eyeshadow. Products | annonse: BB stick 50C @CAIA Cosmetics Translucent Setting Powder Sensai Le Stylo Waterproof Eyeliner 03 Chocolat @Lancôme Eyeliner Brush N24 @Dior Mono Couleur Couture Eyeshadow 443 Dioe Beauty Eyes To Kill Classico Mascara @Armani beauty #browneyeshadow #smokeyeye ♬ Pretty Woman - filmcusp

Zlata

Zlata barva vedno deluje prestižno in se še posebej lepo poda jesenski svetlobi. Lahko jo uporabite samostojno za svež, sijoč videz ali pa kot poudarek v notranjem kotičku očesa. Pri dnevnem ličenju zadostuje nežno senčilo v svetlo zlatem tonu, zvečer pa lahko posežete tudi po temnejši, bronasti različici.

@natashadenona GOLDEN HOLIDAY EYE GLAM ft. my GOLDEN EYESHADOW PALETTE 💫 Full face tutorial of this look is coming Christmas Eve! All makeup details are down below 🫶 #makeupbynatashadenona Makeup Details: Base: ND HY-GLAM CORRECTOR C1 ND HY-GLAM CONCEALER P1 Eyes: ND GOLDEN EYESHADOW PALETTE Cava - eyelid Fizzy - outer corner Sand stone - crease Mliko - brow bone Pana - transition Flesh - inner crease ND MACRO TECH EYE CRAYON brown - upper lashline, inner corner, outer ⅓ lower lashline Log - smoke eye crayon, outer corner Teak - blend outer corner, lower lashline Aura - inner corner Alchemist - center lower lashline #explore #natashadenona #natashadenonamakeup #goldenpalette #holidaymakeup ♬ original sound - Natasha Denona

Bordo rdeča

Bordo ali vinsko rdeča senčila so izraz samozavesti in ženstvenosti. Odtenki rdečega vina, brusnice ali slive delujejo intenzivno, zato jih je dobro nanašati postopoma. Čudovito pristajajo svetlim očem in se lepo povežejo z jesenskimi šminkami v podobnih tonih. Če želite mehkejši videz, bordo kombinirajte z rjavim senčilom in dobro zabrišite robove.

@natashadivo burgundy eyes💫 products: @Diorbeauty eyeshadow palette (689 mitzah) @Lancôme le stylo waterproof (10 ruby forever) @Charlotte Tilbury pillow talk push up lashes mascara (dream pop) #eyemakeup #mascara #makeupinspo #makeuphacks ♬ GIRLS - The Kid LAROI

Olivno zelena

Olivno zelena je trend, ki se vsako jesen vrača. Je minimalistična, a posebna, saj prinaša naravni, zemeljski občutek, ki lepo poudari tako svetle kot temne oči. Olivna se lepo dopolnjuje z rjavimi, bež ali celo zlatimi odtenki. Za dodatno globino uporabite temno zelen črtalnik za oči ali maskaro.

@makeupbymario Shimmering olive ✨ Mario's NEW Ethereal Eyes™ Eyeshadow Palette: Nature is now available. Create a shimmering ethereal eye look that evokes the autumn sun shining through the trees. 🌳 #EtherealEyes #EtherealEyesNature #MakeupByMario ♬ original sound - makeupbymario

