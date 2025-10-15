Jesenske barve, s katerimi bodo vaše oči še posebej izstopale

Jesen je že v polnem teku in z njo tudi topli odtenki, ki poskrbijo za občutek prehoda v umirjenost. Tako kot zamenjamo lahkotne poletne tkanine za volno in semiš, tudi naša ličila naravno sledijo spremembi letnega časa. Senčila v jeseni postanejo globlja, bolj zemeljska in bogatejša. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kateri odtenki bodo prevladovali.

Topla rjava

Rjava senčila so brezčasna izbira, ki se odlično podajo v jesenske dni. Topli odtenki karamele, čokolade ali kave ustvarijo mehak, a izrazit videz. Rjava se lepo zlije z vsemi barvami oči, modre poudari, rjave poglobi, zelene pa še bolj zasijejo. Za vsakdanji videz izberite mat teksturo, za večerni videz pa dodajte kanček zlatih bleščic.

Zlata

Zlata barva vedno deluje prestižno in se še posebej lepo poda jesenski svetlobi. Lahko jo uporabite samostojno za svež, sijoč videz ali pa kot poudarek v notranjem kotičku očesa. Pri dnevnem ličenju zadostuje nežno senčilo v svetlo zlatem tonu, zvečer pa lahko posežete tudi po temnejši, bronasti različici.

Bordo rdeča

Bordo ali vinsko rdeča senčila so izraz samozavesti in ženstvenosti. Odtenki rdečega vina, brusnice ali slive delujejo intenzivno, zato jih je dobro nanašati postopoma. Čudovito pristajajo svetlim očem in se lepo povežejo z jesenskimi šminkami v podobnih tonih. Če želite mehkejši videz, bordo kombinirajte z rjavim senčilom in dobro zabrišite robove.

Olivno zelena

Olivno zelena je trend, ki se vsako jesen vrača. Je minimalistična, a posebna, saj prinaša naravni, zemeljski občutek, ki lepo poudari tako svetle kot temne oči. Olivna se lepo dopolnjuje z rjavimi, bež ali celo zlatimi odtenki. Za dodatno globino uporabite temno zelen črtalnik za oči ali maskaro.

