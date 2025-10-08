Dvanajstletna Zemfira Mukhtarov iz Brooklyna je umrla v grozljivem incidentu, in sicer v TikTok izzivu "surfanje na vlaku" v newyorški podzemni železnici. Še pred tem je 12-letnica objavila grozljive videoposnetke na TikToku, na katerih izvaja izjemno nevarne akrobacije, denimo leži na tirih, ko nad njo pelje vlak.

Njena mama Natalija Rudenko, doma iz Ukrajine, je povedala, da je bila njena hči obsedena s snemanjem adrenalinskih videoposnetkov kljub opozorilom staršev. "Ves čas delam in ne vem, kaj počne, ob kateri uri to počne," je dejala žalujoča mati in dodala, da je Zemfiro nenehno opozarjala na nevarnosti, a je ni mogla ustaviti.

Po policijskih poročilih je deklica v petek okoli 3. ure zjutraj pobegnila iz družinskega doma v Bay Ridgeu, medtem ko sta njen oče in mlajša sestra spala. Kmalu zatem, okoli 3.10 zjutraj, so Zemfiro in njeno 13-letno prijateljico Ebbo Morino z Manhattna našli nezavestni v bližini postaje Williamsburg, poroča New York Post.

Zdravniki so ju na kraju razglasili za mrtvi.

Izvajala nevarne podvige v predorih podzemne železnice

Zemfira je več tednov pred smrtjo na TikToku objavljala videoposnetke, na katerih izvaja nevarne kaskaderske podvige v predorih podzemne železnice – pleza na strehe vlakov in se vozi na njih, leži na tirih, medtem ko vlak pelje nad njo.

"Ni bila otrok, ki bi sedel v svoji sobi. Nisem je mogla zapreti v sobo in ji prepovedati izhodov," je dejala Rudenko in poudarila, da je bila njena hči sicer družabna in nadarjena učenka, ki je igrala odbojko, obiskovala tečaje borilnih veščin in igrala violino.

Zaradi TikTok izzivov lani umrlo šest ljudi

Uradniki mesta New York so najstnike ponovno opozorili, naj se vzdržijo t. i. surfanja na vlaku, vse bolj priljubljenega trenda, ki ga spodbujajo družbeni mediji.

Zaradi TikTok izzivov je samo lani umrlo šest ljudi, leta 2023 pa pet, v primerjavi s petimi smrtnimi žrtvami med letoma 2018 in 2022.

Strokovnjaki opozarjajo, da je tragedija Zemfire Mukhtarov še en zaskrbljujoč primer, kako nevarni so lahko spletni izzivi za otroke in najstnike, ki iščejo viralno slavo.