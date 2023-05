V Avstriji prepovedali priljubljeno aplikacijo na telefonih vladnih uslužbencev

Z aplikacijo in družbenim omrežjem TikTok upravlja kitajsko podjetje Bytedance, ki sicer ni v državni lasti. Kljub temu kritiki Kitajske trdijo, da imajo kitajske oblasti in komunistična partija možnost vplivanja na internetna podjetja in pridobivanja njihovih podatkov. V Pekingu sicer to zanikajo. Foto: Guliverimage