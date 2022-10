Šok na Tik Toku: norčevanje iz dementnih oseb v domu upokojencev #video

V domu za starejše v Veliki Britaniji so suspendirali zaposlene zaradi neprimernih posnetkov na TikToku, kjer se na zelo žaljiv način norčujejo iz bolnikov z demenco. Posneli so namreč serijo videov, v katerih nosijo plenice in plešejo po hodnikih ustanove, ki je specializirana za osebe z demenco.

V domu za starejše Gillibrand Hall skrbijo za osebe z demenco, ki so starejše od 65 let, poroča The Daily Mail.

Zaradi neprimernih videoposnetkov so suspendirali vse zaposlene, ki so se v plenicah norčevali iz oskrbovancev.

Na enem od posnetkov se vidi vsaj dva zaposlena, ki hodita po hodniku v plenicah za odrasle. Drugi posnetek prikazuje zdravstvenega delavca, ki sedi na stolu in pomaga pacientom vstati, medtem ko se v ozadju predvaja pesem You Raise me Up ("Dvigneš me", op. a.) skupine Westlife. Obstaja tudi posnetek zaposlenih, ki plešejo z blazinami, okoli katerih so pritrjene obrazne maske.

TikTok clip shows nursing home staff 'mocking elderly patients' by dressing up in NAPPIES and dancing to music https://t.co/0UqVriA31I — Daily Mail Online (@MailOnline) October 20, 2022

Oskrbnina v tem domu, kjer skrbijo za bolnike z demenco, tedensko stane 600 funtov (dobrih 680 evrov), v letošnjem marcu ga je komisija za kakovost oskrbe ocenila celo z oceno "dobro", kar pomeni, da varno oskrbo zagotavljajo ustrezno usposobljeni ljudje.

"Zgroženi smo bili nad videoposnetkom," je dejal tiskovni predstavnik Century Healthcare Management, ki je upravljalec doma za starejše. Dodal je, da oblasti že izvajajo ustrezne ukrepe za preiskavo dogodka. "To zadevo jemljemo zelo resno in teh dejanj ne opravičujemo," je dodal.