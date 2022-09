Zelenski ruskim vojakom poslal sporočilo: Če se predate, vam zagotavljamo tri stvari #vŽivo

213. dan vojne v Ukrajini. V svojem večernem nagovoru je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dejal, da Ukrajina za vsakega ruskega vojaka, ki se preda, jamči tri stvari. "Prvič, z vami bodo ravnali civilizirano, v skladu z vsemi konvencijami. Drugič, nihče ne bo izvedel okoliščin vaše predaje, nihče v Rusiji ne bo vedel, da je bila vaša predaja prostovoljna. In tretjič, če se bojite vrnitve v Rusijo in ne želite izmenjave, bomo našli način, da zagotovimo tudi to," je povedal Zelenski.

7.39 Lavrov: Uradna rusofobija na Zahodu je brez primere

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v soboto ostro kritiziral zahodne države zaradi vojne v Ukrajini in dejal, da želijo ZDA in njihovi zavezniki uničiti njegovo državo. "Uradna rusofobija na Zahodu je brez primere. Razsežnosti so groteskne," je dejal Lavrov v govoru na Generalni skupščini ZN.

Zagovarjal je tudi referendume, ki so potekali v petek v delih Ukrajine, ki so jih zasedli Rusi, in trdil, da gre za ljudi, ki iščejo zemljo, "na kateri so njihovi predniki živeli stotine let".

"Uradna rusofobija na Zahodu je brez primere. Razsežnosti so groteskne," je dejal Lavrov v govoru na Generalni skupščini ZN. Foto: Reuters

V svojem večernem nagovoru je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dejal, da Ukrajina za vsakega ruskega vojaka, ki se preda, jamči tri stvari. "Prvič, z vami bodo ravnali civilizirano, v skladu z vsemi konvencijami. Drugič, nihče ne bo izvedel okoliščin vaše predaje, nihče v Rusiji ne bo vedel, da je bila vaša predaja prostovoljna. In tretjič, če se bojite vrnitve v Rusijo in ne želite izmenjave, bomo našli način, da zagotovimo tudi to," je povedal Zelenski.

6:51 Rusi znova napadajo ukrajinska mesta

V soboto je Rusija začela večkratne napade na ukrajinska mesta. Ukrajinski uradniki so sporočili, da je ruska raketa zadela stanovanjsko hišo v mestu Zaporožje in pri tem ubila eno osebo ter jih ranila sedem. V napadih na jugu in vzhodu države so bili skupno ubiti trije ljudje, 19 pa je bilo ranjenih.

Poleg tega so ukrajinske oblasti sporočile, da so Rusi z brezpilotnimi letali kamikaze napadli Odeso. Serhij Bratčuk, tiskovni predstavnik vojaškega poveljstva regije Odesa, je povedal, da je bila upravna stavba v središču Odese zadeta trikrat. En dron je po njegovih besedah ​​sestrelila ukrajinska zračna obramba. O žrtvah ni poročil.

A large fire has broke out in #Odesa following early morning explosions there. Unclear what was targeted. pic.twitter.com/ULmNyNDVSH — The Intel Crab (@IntelCrab) September 25, 2022

6:47 V ruskih mestih pridržali več kot 730 protestnikov

Moskva je v petek organizirala referendume o pridružitvi Rusiji v štirih okupiranih regijah Ukrajine, kar so obsodili Kijev in zahodne države, ki so glasovanje označile za prevaro in obljubile, da ne bodo priznale rezultatov. Medtem je bilo v soboto med protesti proti mobilizaciji priprtih več kot 730 ljudi po vsej Rusiji.

Neodvisna skupina OVD-Info je povedala, da so pripori potekali v 32 različnih mestih, od Sankt Peterburga do Sibirije. Protesti so nezakoniti po ruski zakonodaji.

Anti-#mobilization protests today all over #Russia. About 100 people arrested so far. pic.twitter.com/RRlWjZiGEK — Igor Sushko (@igorsushko) September 24, 2022

6:45 Putin podpisal spremembe zakona: do deset let zapora za vojake, ki se izognejo mobilizaciji

Ruski predsednik Vladimir Putin je v soboto podpisal spremembe zakona, ki predvidevajo do 10 let zapora za vojake, ki se izognejo mobilizaciji, dezertirajo, se predajo ali zavrnejo boj. Te spremembe kazenskega zakonika predvidevajo kazen do 10 let zapora za vojake, ki dezertirajo, se ne odzovejo na mobilizacijo, se "nedovoljeno" predajo sovražniku ali zavrnejo boj. Tudi za dejanja ropa je zagrožena kazen do 15 let zapora.

Pravne spremembe so prišle po tem, ko je Rusija ta teden napovedala delno mobilizacijo rezervistov za boj v Ukrajini, kjer so ruske sile v zadnjih tednih utrpele neuspehe. Ukaz o mobilizaciji, za katerega oblasti pravijo, da velja za 300 tisoč ljudi, je povzročil zaskrbljenost številnih Rusov, nekateri pa so se odločili zapustiti državo. Medtem ko si Moskva na vse načine prizadeva pridobiti več moških za odhod na bojišča v Ukrajino, je Putin v soboto podpisal zakon, ki tujcem olajša vstop v vojsko za pridobitev ruskega državljanstva.