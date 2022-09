Končan izkop trupel na množičnem grobišču v Izjumu, poročila so brutalna #vŽivo

212. dan vojne v Ukrajini. "Izkop trupel na množičnem grobišču v Izjumu je končan. Delo je brez prekinitev potekalo v preteklem tednu. Skupno je bilo iz grobov izkopanih 447 trupel. Med njimi je 215 žensk, 194 moških, pet otrok in 22 vojaških uslužbencev. Poleg tega so izkopali ostanke 11 drugih oseb, vendar njihovega spola ni bilo mogoče ugotoviti," je na Facebooku objavil Ihor Klimenko, vodja Nacionalne policije Ukrajine. Našli so trupla z vrvmi okoli vratu, zvezanimi rokami, zlomljenimi okončinami in s strelnimi ranami. Več moških ima amputirane genitalije, še poroča Ukrainska Pravda.