Prisilna mobilizacija? "Seveda grem v vojno," je dejal, preden so ga aretirali. #video

"Seveda bomo šli in branili bomo Rusijo," na vprašanje novinarke, ali se bodo odzvali vpoklicu, odgovarja naključni mimoidoči mladi Rus, ki pa so ga le nekaj sekund kasneje ruski policisti strpali v avtobus in ga odpeljali neznano kam.

"Sem za mobilizacijo," je novinarki odgovoril mladi Rus in napovedal, da bo že naslednji dan odšel v vojno. "V Ukrajino, v katero mesto, sploh ni pomembno," so bile zadnje besede mladega Rusa, preden ga je ruska policija strpala v avtobus. Ali je šlo za aretacijo zaradi protestov, ki so potekali včeraj zvečer po več deset ruskih mestih, ali pa gre za prisilno mobilizacijo, ni jasno.

Video je zaokrožil po družabnem omrežju Twitter.