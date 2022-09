Predsednik ruske dume v vojsko pozval tudi poslance: Ti niso nobena izjema #vŽivo

Po oznanilu ruskega predsednika Vladimirja Putina o vojaški mobilizaciji več kot 300 tisoč rezervistov na spletnih straneh za prodajo letalskih vozovnic v Rusiji beležijo veliko povpraševanje po letalskih vozovnicah. Tudi na ulicah ruskih mest vlada kaos, ljudje množično bežijo, saj želi veliko morebitnih rekrutov čim prej zapustiti državo.

15.13 Rusija vojno v Ukrajini še vedno obravnava kot posebno vojaško operacijo

Kljub temu da je ruski predsednik Vladimir Putin v sredo razglasil delno mobilizacijo, za Moskvo vojna v Ukrajini še naprej ostaja zgolj t. i. posebna vojaška operacija, je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Kot je pojasnil, bodo med vpoklicanimi rezervisti predvsem tisti z vojaškimi izkušnjami, pred odhodom na bojišče pa jih bodo tudi ustrezno izurili. Peskov je pri tem dodal, da je obrambno ministrstvo tisto, ki bo določilo maksimalno starost vpoklicanih rezervistov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Čeprav gre uradno le za delno mobilizacijo, je poteza povzročila nemir med ruskim prebivalstvom. Kmalu po Putinovem sredinem nagovoru so na spletnih straneh za prodajo letalskih kart v Rusiji zabeležili rast povpraševanja po letalskih vozovnicah, saj očitno želi veliko potencialnih rekrutov čim prej zapustiti državo. Peskov je poročila o velikem povpraševanju po letalskih kartah označil za pretirana, poroča ruska tiskovna agencija Tass. "Ljudje bi morali zelo previdno obravnavati takšne objave, da ne bi postali žrtev lažnih informacij," je še dodal.

V sredo je bilo v številnih ruskih mestih med protesti proti vojni in mobilizaciji aretiranih več kot 1.300 demonstrantov, po zakonu pa je pridržanim osebam dovoljeno izročiti obvestila o službeni dolžnosti, je opozoril Peskov. Po navedbah aktivistov je nekaterim od njih na policijskih postajah že bilo ukazano, da se morajo zglasiti za mobilizacijo.

Putin je sicer v sredo odredil delno vojaško mobilizacijo in zatrdil, da je Moskva pripravljena uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, tudi jedrska, za zaščito "ruskega" ozemlja, potem ko so regije v Ukrajini, ki so pod nadzorom ruskih in proruskih sil, napovedale referendume o priključitvi k Rusiji.

14.36 Predsednik ruskega parlamenta v vojsko pozval tudi poslance

Predsednik ruskega parlamenta Vjačeslav Volodin je po sredinem ukazu o delni mobilizaciji rezervistov tudi poslance ruske dume pozval k sodelovanju v vojni v Ukrajini. Ob tem je dejal, da "poslanci niso deležni izjem ali posebne zaščite," poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Tisti, ki izpolnjujejo pogoje za delno mobilizacijo, naj pomagajo pri sodelovanju v posebni vojaški operaciji. Za poslance ni nobene posebne zaščite," je danes na svojem kanalu na omrežju Telegram sporočil predsednik ruske dume.

Ruski predsednik Vladimir Putin je namreč v sredo odredil delno mobilizacijo, v sklopu katere naj bi vpoklicali 300 tisoč rezervistov. Volodin se je s svojimi komentarji odzval na mnenje, ki v poslanskih krogih ni redko, da se Putinov poziv k obrambi države na poslance ne nanaša. Hkrati je Volodin pohvalil tiste poslance, ki so že odšli na fronto v okupirano regijo Donbas na vzhodu Ukrajine. Po njegovih besedah bodo vpoklicani le rezervisti z bojnimi izkušnjami in opravljenim posebnim vojaškim usposabljanjem.

Predsednik ruskega parlamenta je sicer priznal, da se po uličnih protestih in poročilih o množičnem odhodu mladih Rusov iz države očitno "pojavljajo vprašanja, ki skrbijo ruske državljane", vendar poudaril potrebo po obrambi "tisoč kilometrov dolge frontne črte".

13.41 Ruska invazija Ukrajino po oceni Kijeva stala tisoč milijard dolarjev

Ruska invazija je Ukrajino doslej stala že skoraj tisoč milijard dolarjev, je danes sporočil svetovalec ukrajinskega predsednika za gospodarstvo Oleg Ustenko. Kot je pojasnil na dogodku Nemškega sveta za mednarodne odnose v Berlinu, je ta znesek petkrat višji od letnega BDP Ukrajine pred vojno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

10.28 Ministri G7 obtožili Rusijo stopnjevanja napetosti

Zunanji ministri držav članic skupine G7 so v sredo Rusijo obtožili namernega stopnjevanja napetosti in napovedali nove sankcije proti Rusiji ter potrdili zavezanost trajnemu gospodarskemu in političnemu pritisku na Rusijo. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je pojasnil, da bodo sprejeli nove omejevalne ukrepe proti posameznikom in gospodarskim sektorjem.

9.35 Kijev Medvedčuka zamenjal za več kot 200 borcev iz Mariupola in drugih ujetnikov

"Ukrajinci! Naše ljudi vračamo domov. Izmenjava se je pravkar končala. Danes imamo 215 dobrih novic. 215!" je izmenjavo ujetnikov navdušeno komentiral ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Zelensky's official telegram account announces that SBU caught the fugitive oligarch and Putin's close friend Viktor Medvedchuk. Camouflage and all. pic.twitter.com/DkWa5xlOEq — Christo Grozev (@christogrozev) April 12, 2022

"Iz ruskega ujetništva smo rešili 215 ljudi - branilcev Azovstala in Mariupola, pripadnikov narodne garde, marincev, mejnih straž, policistov, pripadnikov teritorialne obrambe in varnostnih služb. Zdaj so na varnem. Spominjamo se vseh in jih poskušamo rešiti," je nato danes zapisal na Twitterju.

Ob tem se je ukrajinski predsednik zahvalil turškemu kolegu Recepu Tayyipu Erdoganu za "njegovo vodilno vlogo pri osvoboditvi" ukrajinskih borcev in Savdski Arabiji za posredovanje pri osvoboditvi desetih tujih državljanov, ki so bili v okviru izmenjave osvobojeni iz ujetništva v Rusiji.

Izmenjava je sicer potekala v več delih. V prvi fazi je Rusija Ukrajini vrnila 200 ukrajinskih ujetnikov, od tega 188 pripadnikov bataljona Azov, t. i. zadnjih branilcev Mariupola, ki zaradi svojega vztrajanja v tamkajšnji jeklarni Azovstal v Ukrajini veljajo za nacionalne junake.

V zameno je dobila 67-letnega proruskega ukrajinskega oligarha Medvedčuka, ki so ga ukrajinske varnostne sile aretirale aprila. Proruski politik in eden najbogatejših Ukrajincev je bil namreč v hišnem priporu v Kijevu, iz katerega je kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino pobegnil, a so ga nato prijeli na zahodu države.

Medvedčuk je sicer veljal za glavnega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina v Kijevu. Leta 2018 je ustanovil stranko Opozicijska platforma za življenje, ki je na parlamentarnih volitvah leta 2019 zasedla drugo mesto, tik za blokom Zelenskega. V ukrajinskem parlamentu je imela približno 30 poslancev, preden so jo marca prepovedali.

Začasni vodja ukrajinske varnostne službe Vasil Malijuk je v izjavi opozoril, da Medvedčuk ni bil le tesen prijatelj Putina, ampak tudi ukrajinski državni izdajalec, za kar obstaja vrsta dokazov. V preiskavi proti njemu so po besedah Malijuka med drugim "nevtralizirali številne subverzivne mreže in priprli izdajalce".

Predsednik Zelenski je prepričan, da je menjava Medvedčuka za "resnične borce" dobra novica. Kot je poudaril, so od njega v preiskavi "pridobili vse, kar so potrebovali", da ugotovijo resnico.

V drugi fazi izmenjave so medtem pet ukrajinskih poveljnikov, med njimi poveljnika bataljona Azov Denisa Prokopenka, zamenjali za 55 ruskih ujetnikov, ki jih je Zelenski označil kot ljudi, ki "si ne zaslužijo ne pomilovanja ne sočutja, niti omembe ne. Tisti, ki so se borili proti Ukrajini. In tisti, ki so izdali Ukrajino. Tisti, ki jih zagotovo ne potrebujemo."

Omenjenih pet ukrajinskih poveljnikov so medtem, kot je pojasnil, prepeljali v Turčijo. Tam naj bi udobno in varno živeli do konca vojne "pod osebnim protektoratom turškega predsednika", je na Twitterju zapisal beloruski opozicijski medij Nexta.

V zadnji fazi je Rusija izpustila še deset tujih zapornikov - pet Britancev, dva Američana, enega Maročana, enega Šveda in enega Hrvata. Domov jih bodo prepeljali preko Savdske Arabije, kjer so ponoči že potrdili njihov prihod. Hrvaško zunanje ministrstvo je svojega državljana identificiralo kot Vjekoslava Prebega, ki je bil zajet aprila. Domov naj bi se vrnil še danes.

7.06 Zelenski v nagovoru GS ZN pozval h kaznovanju Rusije

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem nagovoru 77. zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku na daljavo iz domovine pozval svet, naj kaznuje Rusijo za agresijo na njegovo državo. Zahteval je ustanovitev posebnega sodišča, sklada za poplačilo škode in tudi odvzem stalnega sedeža Rusije v Varnostnem svetu ZN.

Zelenski je edini predstavnik države, ki je smel na zasedanju GS ZN govoriti na daljavo in je za to prejel posebno dovoljenje večine članic ZN.

"Nad Ukrajino je bil izvršen zločin in zahtevamo pravično kazen," je dejal Zelenski. Ukrajina sicer že dlje časa zahteva odvzem stalnega sedeža v Varnostnem svetu, ki da si ga je Rusija prisvojila po razpadu Sovjetske zveze.

Mobilizacija 300 tisoč ruskih vojakov, ki jo je po porazih na bojiščih v Ukrajini v sredo napovedal ruski predsednik Vladimir Putin, je za Zelenskega jasen znak, da Rusija ni resna glede pogajanj za končanje vojne. "Govorijo o pogovorih, a naznanijo vojaško mobilizacijo. Govorijo o pogovorih, a naznanijo izvedbo psevdoreferendumov na okupiranih ozemljih Ukrajine," je dejal.

"Rusija želi vojno, vendar ne bo mogla spremeniti toka zgodovine. Človeštvo in mednarodno pravo sta močnejša od teroristične države," je poudaril.

6.44 Zunanji ministri EU in ZDA ostro proti zadnjim Putinovim potezam

Zunanji ministri EU so se na sinočnjem izrednem srečanju, ki ga je sklical visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, v skupni izjavi ostro odzvali na zadnje poteze ruskega predsednika Vladimirja Putina glede vojne v Ukrajini, s kritiko pa se je odzval tudi državni sekretar ZDA Antony Blinken.

Izjava zunanjih ministrov EU po srečanju, kjer je Evropsko komisijo zastopal komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič, Slovenijo pa ministrica Tanja Fajon, najostreje obsoja zadnje stopnjevanje ruske nezakonite, neizzvane in neupravičene agresije proti Ukrajini.

"Rusija je 21. septembra z najavo delne mobilizacije izbrala pot konfrontacije, kakor tudi s podporo nezakonitim referendumom na zasedenih ukrajinskih ozemljih ter z grožnjo uporabe orožja za množično uničenje," je zapisano v izjavi.

EU najostreje obsoja načrte za izvedbo nezakonitih referendumov s ciljem ruske prisvojitve delov regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje. Gre za novo brezobzirno kršitev neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine, veleva izjava, ki Rusijo ponovno poziva k spoštovanju Ustanovne listine ZN.

Vsi, ki bodo sodelovali pri takih nezakonitih referendumih in drugih kršitvah mednarodnega prava, bodo kaznovani, izjava pa napoveduje tudi nove sankcije proti Rusiji, takoj ko bo to usklajeno s partnerji, so zapisali.

"EU in njene članice omenjenih ozemelj ne bodo nikoli priznale za karkoli drugega kot del Ukrajine in bodo še naprej podpirale ukrajinska prizadevanja za obnovo ozemeljske celovitosti, dokler bo to potrebno," so še navedli v izjavi, ki pozdravlja tudi pogum in uspehe ukrajinskih sil med zadnjo protiofenzivo.

"Namigi na uporabo jedrskega orožja ne bodo omajali naše odločnosti in enotnosti pri podpori Ukrajine," še veleva izjava. V njej EU ponovno potrjuje tudi zavezo k podpori svojim vzhodnim partnerjem in Zahodnemu Balkanu. Rusijo poziva, naj se takoj in brezpogojno umakne iz Ukrajine.

Blinken je medtem napovedano delno mobilizacijo označil za potrditev težav, ki jih ima Rusija na bojišču, pa tudi nepopularnosti vojne in nepripravljenosti Rusov, da v njej sodelujejo.

"Predsednik Putin ne nastopa s položaja moči, ampak gre za novo znamenje propadanja njegove misije. Povsem zaupamo, da bodo Ukrajinci še naprej izkazovali odločnost in pogum v boju za suverenost in neodvisnost," je sporočil Blinken in prav tako obljubil nadaljevanje pomoči Ukrajini, dokler bo ta potrebna.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell pa je že pred tem na novinarski konferenci ostro obsodil zadnje Putinove poteze in zagotovil, da načrti ruskega predsednika ne bodo uspešni, tako kot niso bili uspešni do zdaj.

"Putinova grožnja, da uporabi vse oborožene vire, ki jih ima na voljo, namiguje na možnost uporabe orožja za množično uničenje. To je grožnja vsemu svetu. Mednarodna skupnost se mora odzvati. Najbolj cinično je to, da je to storil na Mednarodni dan miru in v času srečanja Generalne skupščine," je dejal Borell.

Napovedal je, da bo danes govoril na zasedanju Varnostnega sveta ZN o Ukrajini. "Jasno je, da želi Rusija uničiti Ukrajino z vsemi sredstvi. Mednarodno pravo in Ustanovno listino ZN krši od vsega začetka, zdaj pa kaže, da želi Putin uničiti Ukrajino. Mednarodna skupnost, ki je zbrana tukaj v New Yorku, mora v celoti doumeti, kaj je na kocki," je dejal Borrell in ponovil, da se EU ne obnaša sovražno. Ukrajini zagotavlja orožje, sama pa se neposredno v vojno ne vmešava.

23.37 V Rusiji na protestih proti mobilizaciji pridržali več kot tisoč ljudi

Po navedbah poročevalcev francoske tiskovne agencije AFP v središču Moskve so policisti na glavni nakupovalni ulici pridržali najmanj 50 ljudi, medtem ko so v Sankt Peterburgu obkolili majhno skupino protestnikov in pridržali enega od njih.

"Sem sem prišel z namenom, da se udeležim shoda, vendar je videti, da so vse že aretirali. Ta režim je obsodil samega sebe in uničuje svojo mladino," je dejal 60-letni protestnik Aleksej.

"Zakaj služite Putinu, človeku, ki je na oblasti že 20 let!" je mladi protestnik po navedbah AFP zakričal v enega od policistov.

"Zakaj odločajo o moji prihodnosti namesto mene? Strah me je zame in za mojega brata," pa je dejala študentka Oleksandra Sidorenko.

Putin je v sredo odredil delno vojaško mobilizacijo 300 tisoč rezervistov za bojevanje v Ukrajini. Ob tem je poudaril, da je Moskva za svojo zaščito pripravljena uporabiti vsa sredstva, vključno z jedrskimi. Govor ruskega predsednika, s katerim je odprl novo poglavje vojne v Ukrajini, močno odmeva v Rusiji in po svetu.

Obrambni minister Sergej Šojgu je nato sporočil, da bodo vpoklicali ljudi z vojaškimi izkušnjami, pred odhodom na bojišče pa jih bodo izurili. Povedal je tudi, da je to le delček vseh rezervistov v Rusiji, vseh naj bi bilo namreč okoli 25 milijonov.

Po Putinovem oznanilu so na spletnih straneh za prodajo letalskih vozovnic v Rusiji zabeležili veliko povpraševanje po letalskih vozovnicah, saj očitno želi veliko morebitnih rekrutov čim prej zapustiti državo.