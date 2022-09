Rusija bo mobilizirala 300.000 rezervistov #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva



8.00 Putin le nagovoril narod in odredil delno mobilizacijo

Potem ko se ruski predsednik Vladimir Putin ni pojavil na torkovem nagovoru, je narod nagovoril danes zjutraj. Pred tem je odredil delno vojaško mobilizacijo, poročajo tuje tiskovne agencije. V televizijskem nagovoru je pojasnil, da je ustrezen odlok že podpisal, ukrep začne veljati danes, vpoklicani bodo imeli status pripadnikov oboroženih sil. Putin je še dejal, da bo Rusija uporabila vsa sredstva, da se zaščiti. Mobilizirali bodo 300.000 rezervistov.

Ruski predsednik je pojasnil, da je mobilizacija nujna "za zaščito ljudi na osvobojenih ozemljih" v Ukrajini. Zahod želi po njegovih besedah uničiti Rusijo, zato gre za njeno obrambo in obrambo Donbasa.

"Ocenjujem, da je treba podpreti predlog obrambnega ministrstva o delni mobilizaciji rezervistov, tistih, ki so že služili vojsko in imajo ustrezne izkušnje," je dejal Putin.

Zatrdil je, da je Moskva pripravljena uporabiti vsa sredstva, vključno z jedrskimi, za svojo zaščito. "Zagotovo bomo uporabili vsa sredstva, ki so nam na voljo, da zavarujemo Rusijo in ruski narod. To ni blef," je dejal.

"Tisti, ki nas želijo izsiljevati z jedrskim orožjem, morajo vedeti, da se lahko veter obrne v njihovo smer," je še dejal in ukazal povečanje sredstev za proizvodnjo orožja.

Dejal je, da ljudje, ki živijo v delih Ukrajine pod ruskim nadzorom, ne želijo živeti v "jarmu neonacistov". Zato podpiramo njihove referendume, je dodal.

Ruski predsednik se je oglasil dan po tistem, ko so proruske oblasti v štirih regijah v Ukrajini, ki so jih zasedle ruske sile, napovedale skorajšnje referendume o priključitvi Rusiji. Referendumi v Lugansku, Donecku, Hersonu in Zaporožju naj bi potekali v prihodnjih dneh, od 23. do 27. septembra.

7.54 Zelenski se je zahvalil Zahodu za obsodbo namere o referendumih

Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski se je v torek zahvalil zahodnim državam, ker so obsodile namero o organizaciji referendumov o priključitvi Rusiji v ukrajinskih separatističnih regijah. Dejal je, da napoved referendumov ne spreminja stališča Kijeva.

"Zahvaljujem se vsem prijateljem in partnerjem Ukrajine za njihovo številčno in ostro obsodbo namere Rusije, da organizira še več navideznih referendumov," je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal Zelenski v večernem nagovoru na družbenih omrežjih.

Ruski mediji in lokalni proruski predstavniki v Ukrajini so v torek napovedali, da bodo na zasedenih ozemljih v regijah Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje na vzhodu in jugu Ukrajine predvidoma med 23. in 27. septembrom potekali referendumi o priključitvi teh ozemelj k Rusiji. Namero so nemudoma ostro obsodili številni zahodni voditelji.

Zelenski je dejal, da napoved v ničemer ne spreminja stališča Kijeva. "Ohranimo enotnost, zaščitimo Ukrajino, osvobodimo domovino in ne pokažimo šibkosti," je dejal.

Referendume so napovedovali že nekaj časa, očitno pa so se proruski predstavniki odločili, da njihovo organizacijo v luči nedavnega napredovanja ukrajinskih sil na vzhodu Ukrajine pospešijo.

Gre za glasovanja po vzoru referenduma o priključitvi Krima Rusiji leta 2014, katerega veljavnosti niti Ukrajina niti Zahod nista priznala.

Čečenski voditelj napovedal novo taktiko in zagrozil: Pripravite se in imejte odprte oči

Čečenski voditelj Ramzan Kadirov je napovedal novo taktiko ruskih sil v vojni proti Ukrajini. "Prehajamo na novo taktiko posebne operacije proti ukrajinskim nacistom. Z njimi se ne bomo več ukvarjali. O vseh podrobnostih izvajanja nove taktike sem se pogovarjal z Magomedom Daudovom, vodjo operativnega štaba Republike Čečenije. Sovražnik bo kmalu občutil najhujše posledice novega povračilnega načrta," je Kadirov pojasnil na Telegramu.

"Vsa naša dozdajšnja dejanja bodo zdaj videti kot otroške šale," je zapisal Kadirov in ob tem ukrajinskim silam sporočil, da jim bo kmalu zelo slabo. "Pripravite se in imejte odprte oči," je zagrozil Kadirov.

The Guardian o Putinovi strategiji: Ali zmaga ali eskalacija

Vladimir Putin je v Ukrajini stisnjen v kot. Kot je bilo pričakovati, je ruski voditelj bolj pripravljen tvegati jedrsko vojno kot pa priznati poraz, trenutno dogajanje analizira The Guardian.

Sedem mesecev po tem, ko je Putin začel svojo invazijo, so bile ruske sile pregnane iz regije Harkov, ukrajinske sile pa napredujejo v Lugansk ter pritiskajo na ruske enote in oskrbovalne linije v Hersonu. Ni nemogoče, da bi Rusija lahko izgubila ozemlja, ki jih ima v lasti od leta 2014, če Putinove sile ne bodo mogle zaustaviti ukrajinske protiofenzive. Nobenega dvoma ni, da je ruski načrt, izvedba lažnih referendumov za priključitev ukrajinskih ozemelj in grožnja z množično vojaško eskalacijo, le izsiljevanje, piše The Guardian.

"Če sklepamo po tem, kar se dogaja in kar se bo zgodilo, bo ta teden pomenil, da smo na pragu naše neizbežne zmage ali pa na robu jedrske vojne. Ne vidim nobene tretje možnosti," je dejala Margarita Simonjan, glavna urednica RT, ena glavnih Putinovih propagandistk in vojnih lobistk.

V nadaljevanju The Guardian piše o tem, da je strategija Kremlja polna tveganj: "Zadnja grožnja potrjuje resničnost obeh na videz nasprotujočih si tez. Prva je, da gre za ultimat, namenjen strašenju Ukrajine in zahodnih zaveznikov, ki bi Rusijo rešil pred porazom, druga pa, da je pokazatelj Putinove namere, da gre do konca. Zdi se, da Putin ne želi umiritve razmer v Ukrajini. Ustreznejši opis njegove strategije bi bil ali zmaga ali eskalacija".