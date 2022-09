Ruse grabi panika #vŽivo

208. dan vojne v Ukrajini. Ukrajinske sile so vkorakale dlje proti vzhodu na ozemlje, ki so ga pred kratkim zapustili Rusi. S tem so si tlakovale pot k morebitnemu napadu na moskovske okupacijske sile v regiji Donbas. "Okupatorji so očitno v paniki," je v televizijskem nagovoru v ponedeljek zvečer dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Po njegovih besedah so zdaj osredotočen na to, da se čim prej ponovno vzpostavi normalno življenje.