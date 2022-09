V osvobojenem Izumu našli množično grobišče z več kot 400 trupli #vŽivo

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



6.23 V Izumu našli množično grobišče z več kot 400 trupli

6.20 ZDA napovedale nov paket orožja za Ukrajino v vrednosti 600 milijonov dolarjev

6.17 Scholz: Ukrajini bomo pomagali, dokler bo treba

V vzhodnem ukrajinskem mestu Izum so Ukrajinci, potem ko so ga osvobodili, našli množično grobišče s približno 440 trupli, je za Sky News povedal visoki policijski častnik.

Mass graves are being discovered in Izyum after liberation from the russcists. The current largest burial sights has 440 unmarked graves.@ZelenskyyUa : "The necessary procedural actions have already begun there. More information - clear, verified - should be available tomorrow." pic.twitter.com/IipipvFJpb