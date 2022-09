Putina hočejo oprati kakršnekoli krivde #vŽivo

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov



6.35 Zelenski: Osvobodili smo osem tisoč kvadratnih kilometrov ozemlja

6.30 Vojaški inštitut: Kremelj želi Putina oprati odgovornosti za poraz

6.24 Ukrajina: Ruski vojaki zapustili Melitopol in odšli na Krim

6.22 Nemški kancler od Putina zahteval umik ruskih sil iz Ukrajine

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v torek zvečer dejal, da so ukrajinske sile septembra izpod Rusov osvobodile približno osem tisoč kvadratnih kilometrov ozemlja. Očitno gre le za ozemlje na severovzhodu države okoli mesta Harkov. Zelenski je dejal, da so "stabilizacijske ukrepe" izvajali na približno polovici osvobojenega ozemlja. Preostale še izvajajo.

"Ruski uradniki in medijski propagandisti trenutno razpravljajo o razlogih za poraz Rusije v Harkovski oblasti," so zapisali na ameriškem inštitutu za preučevanje vojne (ISW).

Prvotno je rusko obrambno ministrstvo ruski poraz v regiji Harkov pojasnilo kot znak dobre volje oziroma odločitev, da se bodo raje osredotočili na osvoboditev Donbasa, vendar pa so na inštitutu zapisali, da je tokrat ta lažna pripoved na spletu naletela na precejšnje kritike.

Zapisali so tudi, da si "viri iz Kremlja zdaj prizadevajo, da bi Putina oprali kakršnekoli odgovornosti za poraz", krivdo skušajo pripisati "slabo obveščenim vojaškim svetovalcem v Putinovem krogu".

Ivan Fedorov, ukrajinski župan okupiranega Melitopola v Zaporiški regiji, je dejal, da so bili konvoji ruske vojaške opreme iz Melitopola poslani daleč na jug, proti Krimu, poroča Kyiv Indipendent.

Kot je zapisano, naj bi vojaško opremo opazili v vasi Čonhar v regiji Herson, na meji s Krimom.

Melitopol je izjemno pomembna strateška točka, njegova osvoboditev bi bila velik poraz za Rusijo.

⚡️Mayor: Russian forces retreating from occupied Melitopol to Crimea.



Ivan Fedorov, the mayor of Melitopol city in Zaporizhzhia Oblast, said that columns of Russian military hardware were detected further south in Chonhar, a village in Kherson Oblast at the entrance to Crimea.