Po ruskem raketnem napadu ukrajinskemu mestu grozi poplava #vŽivo

8 Russian rocket strikes on Kryvyi Rih today.



Rockets were directed at hydraulic structures.



This caused water level of Inhulets river to increase, threatening the city.



Russia obviously wants to cause a crisis situation, - deputy head of Presidential office Kyrylo Tymoshenko pic.twitter.com/t7jf6E1qT0 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 14, 2022

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



7.41 Ta človek je nov obraz ruske invazije

6.34 Voda ogroža ukrajinsko mesto

6.30 Zelenski je po obisku bojišča imel nesrečo

6.26 Ukrajinci osvobodili še eno mesto v smeri Hersona?

7.41 Ta človek je nov obraz ruske invazije

Inštitut za proučevanje vojne je objavil novo analizo in zemljevid vojne v Ukrajini.

"Finančnik skupine Wagner Jevgenij Prigožin se je uveljavil kot obraz ruske 'posebne vojaške operacije' v Ukrajini. 14. septembra je imel Prigožin govor o novačenju," so zapisali na inštitutu.

6.34 Voda ogroža ukrajinsko mesto

Krivi Rog, mesto v južni Ukrajini, se po ruskem zračnem napadu spopada z naraščajočo gladino vode, je povedal svetovalec Zelenskega Anton Geraščenko.

Pravi, da je bilo na lokalno infrastrukturo izstreljenih osem križarskih raket. Na spletu je objavil tudi posnetek.

"Rakete so bile usmerjene proti hidravličnim napravam. To je povzročilo dvig vodostaja reke Ingulec," je tvitnil.

Namestnik vodje predsednikovega urada Kiril Timošenko je pred tem dejal, da v napadu ni bilo civilnih žrtev.

.@ZelenskyyUa: “The terrorist state continues to wage a war against civilians. The missile strikes on hydraulic structures to flood Kryvyi Rih. All they can do is to sow panic. Can it break us? Not at all. Will they face a fair response? Definitely yes.”

🔗https://t.co/GNu7dKbglz pic.twitter.com/fY8JZTD0GC — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) September 14, 2022

6.30 Zelenski je po obisku bojišča imel nesrečo

Voznik avtomobila ukrajinskega voditelja je po obisku bojišča v Izjumu trčil v drugo vozilo. Predsednik ni bil huje poškodovan, je dejal njegov tiskovni predstavnik. Zelenski se je iz Izjuma, kjer je obiskal vojaške enote, vračal v Kijev.

V ukrajinski prestolnici je v predsedniško povorko trčilo osebno vozilo, je v objavi na Facebooku sporočil njegov tiskovni predstavnik Sergij Nikiforov.

Vozniku drugega vozila je zdravniška ekipa Zelenskega zagotovila prvo pomoč, odpeljali so ga z reševalnim vozilom, je povedal. Zdravniki so pregledali predsednika, ki se ni huje poškodoval, je zapisal Nikiforov. Kakšne poškodbe je dobil Zelenski, ni navedel.

Tiskovni predstavnik je dodal, da okoliščine nesreče preiskujejo.

6.26 Ukrajinci osvobodili še eno mesto v smeri Hersona?

Ukrajinske oblasti so sporočile, da so njihove sile osvobodile mesto Kiselivka. To je majhno mesto na jugu, na poti proti Hersonu.

"Ukrajinska vojska mora, preden napade Ruse v Hersonu, osvoboditi še vas Čornobajivka," poroča Kyiv Post.