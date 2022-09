Se bo Putin znesel nad to državo, če mu dokončno spodleti v Ukrajini?

V začetku letošnjega leta so v Kazahstanu zaradi dviga cen zemeljskega plina izbruhnili množični protesti, ki so se sprevrgli v krvave izgrede. Še posebej množični in nasilni so bili protesti v največjem kazahstanskem mestu Almaty. Po nekaterih nepreverjenih virih so v izgredih sodelovali tudi pripadniki turške nacionalistične skupine Sivi volkovi.

Putin ohranil Tokajeva na oblasti

Ker kazahstanski predsednik Kasim-Žomart Tokajev ni mogel obvladati protestnikov, je poklical na pomoč Moskvo oziroma Organizacijo sporazuma za kolektivno varnost (CSTO). To vojaško organizacijo na območju nekdanje Sovjetske zveze sestavlja šest držav: Rusija, Belorusija, Armenija, Kazahstan, Kirgizija in Tadžikistan.

Sedež organizacije je v Moskvi, Rusija pa ima tudi največji vpliv in delež vojakov v tem vojaškem zavezništvu. Rusija oziroma CSTO se je odzval na klic Tokajeva za pomoč in poslal v Kazahstan vojaške sile, ki so pomagale v nekaj dneh zadušiti vstajo.

Odmik od Moskve

Na podlagi tega bi lahko na hitro sklepali, da je Kazahstan trden zaveznik Rusije in da ji bo stal ob strani, ko je ruski predsednik Vladimir Putin zaukazal napad na Ukrajino. Toda kazahstanski predsednik je malce presenetljivo izbral pot odmikanja od Moskve.

Kazahstan je do zdaj veljal za zelo tesnega ruskega zaveznika, ki je vedno upošteval strateške želje Moskve. A napada na Ukrajino Kazahstan vendarle ni želel podpreti. Na fotografiji: srečanje Putina s kazahstanskim predsednikom Kasimom-Žomartom Tokajevim. Foto: Guliverimage

Kazahstan se tako drži mednarodnih sankcij proti Rusiji zaradi njenega napada na Ukrajino, zavrača priznanje obeh samooklicanih proruskih ljudskih republik v Donbasu, ohranja stike s Kijevom, Ukrajini dostavlja humanitarno pomoč ...

Medvedjev grozil Kazahstanu

V Kazahstanu so tudi prepovedali izpostavljanje ruskih vojaških simbolov v javnosti, odpovedana je bila parada ob dnevu zmage. Po drugi strani pa je Tokajev dovolil protivojne proteste v državi.

V Rusiji imajo številni kazahstanske nedavne poteze za nož v hrbet, jeza pa je še toliko večja, ker je Tokajeva na oblasti ohranila prav Rusija. Nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev je tako avgusta na ruskem družbenem omrežju VKontakte zapisal, da je Kazahstan umetna država in da izvaja genocid nad ruskim prebivalstvom.

Rusi na severu Kazahstana

Ta zapis je bil po desetih minutah izbrisan, neki sodelavec Medvedjeva pa je začel trditi, da je bil zapis delo hekerjev. Seveda je zapis povzročil veliko napetosti, saj je Kazahstan sosed Rusije in ima z njo zelo dolgo kopensko mejo.

Kitajski predsednik Ši Džinping je 14. septembra letos obiskal svojega kazahstanskega kolega Tokajeva in obljubil podporo neodvisnosti in ozemeljski celovitosti Kazahstana. Foto: Guliverimage

Na severu Kazahstana ob meji z Rusijo živi veliko Rusov oziroma rusko govorečih prebivalcev. Po statističnih podatkih iz letošnjega leta živi v Kazahstanu skoraj 3,5 milijona Rusov, kar pomeni skoraj 18 odstotkov vsega kazahstanskega prebivalstva.

Rusko nagajanje Kazahstanu

Za zdaj Rusija, ki ima že tako ali tako velike vojaške težave v Ukrajini, ni začela kakšne nove vojaške pustolovščine, je pa junija in julija Kazahstanu nagajala pri izvozu njegove nafte in zemeljskega plina, ki poteka čez rusko ozemlje.

Toda težava za Putinovo Rusijo je, da Kazahstan, ta je poleg Belorusije veljal za najtesnejšega ruskega zaveznika na območju nekdanje Sovjetske zveze, išče podporo tudi pri Kitajski, svoji vzhodni sosedi. Tako je pred dnevi Kazahstan obiskal kitajski predsednik Ši Džinping.

Novi močni varuh Kazahstana

Kitajski predsednik je v kazahstanskem glavnem mestu Astana podprl neodvisnost, suverenost in ozemeljsko celovitost Kazahstana. To je bil brez dvoma namig Rusiji, naj ne začenja kakšne vojaške akcije, s katero bi želela zasesti rusko govoreči sever Kazahstana.

Obisk Ši Džinpinga v Kazahstanu, ta je do zdaj veljal za rusko vplivno območje, pa je tudi dokaz, da v evrazijskem kitajsko-ruskem partnerstvu Moskva postaja zaradi težav v Ukrajini vse šibkejši partner, Peking pa vse močnejši.