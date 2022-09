Je to mož, ki bi ga Putin postavil za novega nemškega kanclerja?

Nemški politik in obsojeni poslovnež Ralph Niemeyer, ki ne skriva simpatij do Vladimirja Putina, je letos poleti razglasil ustanovitev nemške vlade v izgnanstvu. Srečal se je že z ruskim zunanjim ministrom Sergejom Lavrovom in šefom Gazproma Aleksejem Millerjem.

Seveda Niemeyerjeve vlade v izgnanstvu v Nemčiji ne jemljejo preveč resno. Tudi ruski predsednik Vladimir Putin vsekakor ve, da ne bo Niemeyer nikoli postal dejanski nemški kancler. A zgodbo o proruski nemški vladi v izgnanstvu bo Rusija morda skušala izkoristiti za nadaljnje širjenje svoje propagande med Nemci.

Ruski pritisk na Nemčijo

Nemčija je osrednja članica EU in gospodarska lokomotiva stare celine. Zaradi svoje velike energetske odvisnosti od Rusije in tudi morda zaradi geopolitičnih zadržkov Nemčija oziroma nemška vlada ni ravno v prvi vrsti podpornikov Ukrajine.

Kljub temu skuša Putin Nemčijo s prekinitvijo dobave zemeljskega plina spraviti jeseni in pozimi v čim večje gospodarske in socialne težave. V Nemčiji se zato številni bojijo, da bodo energetsko-inflacijske težave zanetile socialne nemire in da bodo ljudje na ulicah zahtevali odpravo sankcij proti Rusiji.

AfD napoveduje množične proteste

Nemška opozicijska stranka AfD tako že napoveduje proteste proti politiki nemške vlade, češ da se ta zavzema le za interese Ukrajine, ne pa za interese lastnih državljanov. Tudi v nemški Levici se pojavljajo podobne zamisli o protestih.

V začetku septembra je Niemeyer obiskal Moskvo:

Ena od pomembnih članic Levice je Sahra Wagenknecht. Ta spada med tiste nemške politike, ki so razumevajoči do Putinove Rusije. Wagenknechtova tudi zagovarja odpravo gospodarskih sankcij proti Rusiji.

Neuspešni politik

Wagenknechtova je že nekaj let poročena z nekdanjim socialdemokratskim kanclerskim kandidatom Oskarjem Lafontainom. To je njen drugi zakon. Prvič je bila poročena s filmskim producentom Ralphom Thomasom Niemeyerjem, in sicer med letoma 1997 in 2013.

Niemeyer se ukvarja tudi s politiko, a ni preveč uspešen. Trikrat je želel postati poslanec nemškega zveznega parlamenta, a mu je vedno spodletelo. Na volitvah leta 2013 je kandidiral na listi Levice, leta 2017 na listi SPD, lani pa na listi obrobne stranke dieBasis. To so leta 2020 ustanovili nasprotniki ukrepov za zajezitev pandemije covid-19.

Obsojeni goljuf, ki je razglasil vlado v izgnanstvu

Niemeyer se je v 90. letih nekaj let ukvarjal tudi s finančnim svetovanjem. Pri tem je večkrat prestopil mejo zakona, zato so ga leta 1997 zaradi goljufij obsodili na tri leta in štiri mesece zapora. Na njegovo srečo je bila zaporna kazen pozneje spremenjena v pogojno.

Niemeyer se je v Vladivostoku srečal s šefom Gazproma Aleksejem Millerjem:

Ralph Niemeyer (Ex-Mann von Wagenknecht) und selbsternannter Chef der Deutschen Exilregierung, im Gespräch mit Gazprom-Chef Alexej Miller. Inzwischen ist sich die russische Führung wirklich zu nichts mehr zu blöd. Fehlt nur noch das (angekündigte) Treffen mit Putin. Abwarten. pic.twitter.com/QM1P2aI968 — Moritz Gathmann (@moritz_gathmann) September 7, 2022

Julija letos je Niemeyer, ki je v zadnjih letih postal vse večji navdušenec nad številnimi teorijami zarot, v videoposnetku povedal, da je zavezniškim državam iz 8. maja 1945 sporočil, da bo nemški kongres ustanovil vlado v izgnanstvu. Omenjene zavezniške države so zmagovalke druge svetovne vojne: ZDA, Sovjetska zveza (zdaj Rusija), Velika Britanija in Francija.

Niemeyer se želi pogajati s Putinom o plinu

Niemeyer je še povedal, da je zavezniške države prosil, naj priznajo njegovo vlado v izgnanstvu. Niemeyer je Putina še prosil, da se po padcu trenutne nemške oblasti začne pogajati z njim o dobavi zemeljskega plina.

Že prej, februarja letos, je Niemeyer na svojem računu na ruski sporočilni platformi Telegram predlagal, da bi njegovo nekdanjo ženo Sahro Wagenknecht imenovali za kanclerko. Nato pa bi Nemci odšli na nove volitve, na katerih pa ne bi smele sodelovati politične stranke, češ da so vse skorumpirane, je še predlagal Niemeyer.

Niemeyer v Rusiji

V začetku septembra je Niemeyer na družbenih omrežjih sporočil, da je v Moskvi, kjer se bo pogovarjal o odprtju plinovoda Severni tok 2. V Rusiji se je Niemeyer srečal z ruskim zunanjim ministrom Sergejom Lavrovom. Udeležil se je tudi poslovne konference v Vladivostoku, kjer se je pogovarjal s šefom Gazproma Aleksejem Millerjem.