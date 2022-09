Lavrov povedal svoje in odkorakal iz dvorane #vŽivo

The first photo - Vnukovo Airport in Moscow. Russian men are fleeing the country after Putin announced mobilization.



Other photos show Ukrainian women and children fleeing the war, saying goodbye to their husbands because they are staying to defend our country.



We are different pic.twitter.com/N19o1dKjKT — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) September 22, 2022

Pregled pomembnejših dogodkov dneva



7.49 Zelenski pozval Ruse, naj se uprejo mobilizaciji

7.00 Ruski zunanji minister povedal svoje in odkorakal iz dvorane

00.30 Na vzhodu Ukrajine začetek referendumov o priključitvi k Rusiji

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Ruse v četrtek pozval, naj se uprejo delni mobilizaciji, ki jo je odredil ruski voditelj Vladimir Putin, njegova odločitev pa je sprožila številne proteste in spodbudila množične odhode iz države.

"V teh šestih mesecih vojne je umrlo 55 tisoč ruskih vojakov," je dejal Zelenski v svojem rednem nočnem nagovoru. "Želite več? Ne? Potem protestirajte. Borite se. Bežite. Ali pa se predajte ukrajinski vojski," je pozval.

Rusom je očital, da so sokrivi za zločine v Ukrajini. "Vi ste že sokrivi za vse te zločine, umore in mučenja Ukrajincev. Ker ste bili tiho. Ker ste tiho," je še dejal ukrajinski predsednik po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

"In zdaj je čas, da izberete. Za moške v Rusiji je to izbira umreti ali živeti, postati invalid ali ohraniti zdravje. Za ženske v Rusiji je izbira, da za vedno izgubijo svoje može, sinove, vnuke ali pa jih še vedno poskušajo zaščititi pred smrtjo, pred vojno, pred eno osebo (Putinom, op. p.)," je nadaljeval.

V nagovoru Ukrajincev je Zelenski dejal, da je delna mobilizacija Rusije znak moči Kijeva. To po njegovem mnenju pomeni, da vojna zdaj za Ruse ne bo več samo televizijski dogodek, ampak bo vstopila v resnično življenje.

Po napovedi o vpoklicu v vojsko so iz Rusije poročali, da Rusi množično zapuščajo državo. Poleti v sosednje države, ki Rusom omogočajo brezvizumski vstop, so bili skoraj v celoti zasedeni, cene letalskih vozovnic pa so skokovito narasle.

Na protestih po vsej Rusiji proti delni mobilizaciji je bilo v sredo aretiranih več kot 1.300 ljudi.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je nagovoril zbrane na zasedanju Varnostnega sveta ZN, nato pa vstal in odšel iz dvorane. V nagovoru je Ukrajino in zahodne zaveznike obtožil poskusa vsiljevanja ideje o "ruski agresiji", v nadaljevanju je spregovoril o zgodovinskem odnosu med Ukrajino in Rusijo ter Ukrajino označil za "totalitarno". Poteza Lavrova me ne preseneča, je dejal britanski zunanji minister James Cleverly, ki je na zasedanju sveta govoril po nagovoru Lavrova. Poudaril je, da bo Združeno kraljestvo podpiralo Ukrajino vseskozi in dokler bo treba.

Na ozemljih ukrajinskih regij Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje, ki so v celoti ali delno pod nadzorom ruskih sil, se bodo danes začeli referendumi o priključitvi k Rusiji, ki bodo trajali vse do torka. Referendumi na vzhodu države sicer potekajo v času protiofenzive ukrajinskih sil.

V vseh regijah so bila vzpostavljena volišča, tisti, ki so bili evakuirani, pa bodo lahko glasovali tudi v Rusiji. Osebno glasovanje na voliščih bo potekalo izključno v torek, medtem ko bo preostale dni iz varnostnih razlogov glasovanje organizirano v skupnostih in od vrat do vrat.

V doneški regiji je bilo natisnjenih več kot 1,5 milijona glasovnic. V Zaporožju naj bi bilo volilnih upravičencev več kot 500 tisoč. Osrednja proruska volilna komisija regije Herson pa pričakuje, da se bo glasovanja udeležilo približno 750 tisoč volivcev.

Glasovnice v obeh separatističnih republikah, ki jih Rusija priznava kot neodvisni državi, bodo izključno v ruskem jeziku, v regijah Herson in Zaporožje pa bodo glasovnice natisnjene tudi v ukrajinščini.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v četrtek na posebnem zasedanju Varnostnega sveta ZN obsodil napovedane referendume, češ da je vsaka priključitev ozemlja države, ki si ga priključi druga država, kršitev Ustanovne listine ZN in mednarodnega prava.

Podobnega mnenja je bil tudi ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki je dejal, da je Moskva z načrtovanjem referendumov dolila olje na ogenj, referendume pa obsoja tudi Nato.