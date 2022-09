Sina Putinovega najbližjega sodelavca poklicali v vojno: poslušajte njegov izgovor #video

Dvaintridesetletnega Nikolaja Peskova je v sredo poklical Dmitri Nizovcev, ki je član ekipe Navalnega in sodeluje pri ustvarjanju kanala na YouTubu z naslovom Popular Politics.

Peskova, ki je znan po svojih preteklih težavah z nasilništvom in zlorabo opojnih substanc, je Nizovcev obvestil, da kliče z vojaškega komisariata in da se mora naslednje jutro ob deseti uri zglasiti na komisariatu, kjer bo zaradi mobilizacije v rusko vojsko opravil pregled.

Dmitri Peskov, tiskovni predstavnik Kremlja, in Nikolaj Peskov Foto: Instagram

"Seveda me jutri ob desetih tam ne bo," se je presenečeno odzval Peskov in dodal: "Verjetno veste, da sem gospod Peskov, in se zavedate, kako zelo narobe bi bilo, če bi se res pojavil tam. To bom rešil na drugačen način, na drugi ravni. Da me jutri odpeljejo - verjemite mi, tega nočete niti vi niti jaz. Nimam težav z obrambo domovine, ampak moram razumeti, če je sploh smiselno, da grem tja, govorim o različnih političnih niansah."

Peskova je klicatelj še večkrat vprašal, ali potem lahko računa nanj oziroma ali lahko na seznamu kandidatov za mobilizacijo ob njegovem imenu naredi kljukico. "Ne," se je vsakič odzval Peskov.

Dmitri Peskov (desno) velja za enega najtesnejših, če ne celo za najtesnejšega sodelavca ruskega predsednika Vladimirja Putina. Njegov uradni govorec je že od leta 2000, ko je Putin v Rusiji prvič prevzel oblast. Foto: Guliver Image

Nekateri uporabniki Twitterja, med drugim estonski vojno bloger @wartranslated, so sicer izrazili mnenje, da ni čisto jasno oziroma da ni mogoče z gotovostjo potrditi, ali je na drugi strani slušalke resnično sin Dmitrija Peskova. Zapisal je sicer, da ima res zelo podoben glas.