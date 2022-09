Na ljubljanskih ulicah: Slava Ukrajini, Rusija je terorist #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ljubljani je danes ponovno potekal shod v podporo Ukrajini, na katerem se je zbralo nekaj več kot sto ljudi, ki so zavzeli ljubljanske ulice.

Po ulicah Ljubljane so vzklikali: "Slava Ukrajini", "Rusija je terorist", "Slava nacije" in podobno. Na sebi so nosili ukrajinske zastave, v rokah pa držali transparente z različnimi napisi.

