"Putin ne bo uporabil jedrskega orožja, ima pa v rokavu še en zloben načrt. Brutalno bo," je napovedal vojaški strokovnjak Michael Clarke, britanski analitik, specializiran za obramboslovje, ki spomladi na ukrajinskem ozemlju napoveduje novo brutalno ofenzivo, poroča The Sun.

"Imamo veliko orožja za odgovor - to ni blefiranje," je dejal ruski predsednik Vladimir Putin in napovedal delno mobilizacijo civilistov. "Tako želi spremeniti potek vojne v Ukrajini. Izgublja na bojišču, je mednarodno ponižan in zdaj je za svoje ljudi odprl Pandorino skrinjico," je dejal Michael Clarke, britanski akademik, specializiran za obramboslovje.

Kot je povedal Clarke, vse "diši po obupu", Putinova moč pa še nikoli ni bila krhkejša. Sklepa, da je Putinova jedrska grožnja pravzaprav blefiranje, a da ima namesto tega v rokavu še en zlovešč načrt, novo brutalno ofenzivo.

"Preobrat ni nemogoč, Rusi igrajo na času"

"Bitka se hitro razvija na terenu v Ukrajini. Herson je edino pomembno mesto, ki ga nadzorujejo Rusi. Če bo Putin izgubil tudi to, bo udarec za njegov ugled velik. Nekakšen večji preobrat v Rusiji zdaj ni nemogoč. Rusi igrajo na času, saj se v Ukrajini začenja zima, ki bo omogočila urjenje njihovih novih enot," meni vojaški analitik.

Rusi imajo namreč vojaško rezervo dveh milijonov mož, od katerih jih je večina služila v vojski zadnjih pet let. Če bodo mobilizirani za boj v Ukrajini, bi to lahko vplivalo na razmere na bojišču, ​​vendar šele naslednje leto. To je zato, ker usposabljanje ljudi zahteva čas. Osnovno usposabljanje v Rusiji traja pet mesecev, specialistično usposabljanje pa dva ali tri mesece.

"Ti možje bi se lahko na fronti pojavili pomladi, ko večina strokovnjakov napoveduje veliko drugo ofenzivo," je dejal Clark.