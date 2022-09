Ljubezen na stara leta: toliko starih 65 let in več je lani sklenilo zakon, nekateri celo prvič

Lani je zakon pri starosti 65 let ali več sklenilo manj ženinov in nevest kot v zadnjih nekaj letih. 30 ženinov in 13 nevest se je v letu 2021 za ta korak odločilo prvič.

Lani je zakon pri starosti 65 let ali več sklenilo manj ženinov in nevest kot v zadnjih nekaj letih. 30 ženinov in 13 nevest se je v letu 2021 za ta korak odločilo prvič. Foto: Thinkstock

Ljubezen ne pozna meja in očitno zanjo tudi nikoli ni prepozno. S tem se zagotovo strinja vseh 135 ženinov in 57 nevest, starih 65 ali več let, ki so lani sklenili zakonsko zvezo, so objavili pri Statističnem uradu Republike Slovenije. Prebivalstvo v Sloveniji se sicer stara, saj je bila 1. januarja letos približno petina prebivalcev starih najmanj 65 let.

Število sklenjenih zakonskih zvez pri starejših se skozi čas rahlo povečuje. Največ jih je bilo leta 2018, ko je bilo starih 65 let ali več 174 ženinov in 79 nevest. V 2021 je bilo toliko starih 135 ženinov (dva odstotka vseh) in 57 nevest (en odstotek vseh).

30 ženinov in 13 nevest je zakonsko zvezo sklenilo prvič.

Še vedno poročenih sedem odstotkov prebivalcev, starejših od sto let

Tako kot gospodinjski status se s starostjo spreminja tudi zakonski stan prebivalcev. V 2021 je bilo v starostni skupini 65−69 let poročenih skoraj dve tretjini prebivalcev, v skupini starejših od sto let pa sedem odstotkov. Ob tem se povečuje delež ovdovelih − v starostni skupini 85−89 let je bilo takih 60 odstotkov in v skupini starejših več kot 90 leta pa je bilo več kot 70 odstotkov prebivalcev.

Foto: surs

V starejši starostni skupini pogosteje srečni moški

V 2. četrtletju letos je bilo med starejšimi v zadnjih štirih tednih pred anketiranjem ves čas ali večino časa srečnih 51 odstotkov moških in 45 odstotkov žensk, redkokdaj ali nikoli pa 14 odstotkov moških in 20 odstotkov žensk. Podobno je bilo tudi z osamljenostjo − starejši moški so bili redkeje osamljeni kot njihove vrstnice. Ves čas ali večino časa je bilo osamljenih šest odstotkov moških in osem odstotkov žensk, redkokdaj ali nikoli pa 83 odstotkov moških in 70 odstotkov žensk.

Starejših čedalje več

Prebivalstvo Slovenije se stara. 1. januarja letos je bilo 444.743 oz. približno petina (21 odstotkov) prebivalcev starih najmanj 65 let. Otrok do 14 let je bilo 15 odstotkov. Delež starejših je bil najvišji v občini Osilnica (36 odstotko,), najnižji pa v občini Benedikt (14 odstotkov). Otrok je bilo več kot starejših le v 21 občinah.



Projekcije ne kažejo na spremembo trenda − Slovenija naj bi imela 30 odstotkov prebivalstva, starejšega od 50 let. Prebivalstvo Slovenije se stara. 1. januarja letos je bilo 444.743 oz. približno petina (21 odstotkov) prebivalcev starih najmanj 65 let. Otrok do 14 let je bilo 15 odstotkov. Delež starejših je bil najvišji v občini Osilnica (36 odstotko,), najnižji pa v občini Benedikt (14 odstotkov). Otrok je bilo več kot starejših le v 21 občinah.

Več kot tretjina prebivalcev, starih več kot 85 let, živi samih

Gospodinjski status prebivalcev se s starostjo spreminja, še ugotavljajo pri Statističnem uradu Republike Slovenije. Medtem ko jih je v starostni skupini 65−69 let skoraj dve tretjini živelo z zakoncem oz. partnerjem, pa je bilo pri starosti 85 let in več takih nekaj več kot petina.

Po drugi strani jih je iz starostne skupine 65−69 let v skupinskem gospodinjstvu živelo en odstotek, iz skupine 85 let in več pa 15 odstotkov.

Internet (skoraj) vsak dan uporablja polovica

Delež starejših (65−74 let), ki uporabljajo internet vsakodnevno ali skoraj vsak dan, se je v letu 2021 povečal za 12 odstotnih točk, tako da je dosegel 48 odstotkov. Tudi delež oseb te starosti, ki so v zadnjih treh mesecih nakupovale po spletu, se je zvišal, in sicer na 25 odstotkov (devet odstotnih točk več kot leto prej).

Uporaba interneta je pri starejših vse bolj razširjena. Foto: surs