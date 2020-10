Šest strašnih minut: lahko bi postal zelo redka statistika #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Američan Kyle Burgess je v nedeljo med tekom v naravi naletel na štiri mladiče pume, nato pa si precej dolgo iz oči v oči zrl z njihovo zaščitniško mamo. Srečanje z odraslo razjarjeno pumo, ki ga je zalezovala skoraj šest minut in se večkrat grozeče zagnala vanj, je Burgess snemal in ga objavil na družbenem omrežju Instagram.

26-letnik je ob srečanju z veliko, jezno divjo mačko ohranil mirno kri in se začel počasi oddaljevati, pri čemer je ni izpustil z oči. Če bi se pognal v beg, bi lahko pri pumi sprožil lovski nagon. Če bi se delal mrtvega, pa bi bil za pumo precej lažji plen.

Oglejte si celoten šestminutni videoposnetek:

Burgess se je pume poskusil znebiti z vpitjem, kot je mogoče slišati na videoposnetku, pa je v njeni smeri izustil tudi precej kletvic, med drugim: "Jeb*** se, model."

Puma je na koncu pobegnila, ko se je proti njej namenil vreči kamen. "Ja, odj*** stran," je Burgess dejal z mešanico olajšanja in zmagoslavja.

Puma se je nekajkrat zelo preteče pognala proti Burgessu, a ga ni spravila iz tira in dovolj prestrašila, da bi se pognal v beg. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Napadi pum so zelo redki, najpogostejše žrtve so otroci, ki se težje branijo



Resnejši napadi pum so v Združenih državah Amerike precej redki, a se vsaj dokumentirani v več kot petini primerov končajo s smrtjo. Od začetka 20. stoletja je bilo uradno zabeleženih 125 napadov, umrlo pa je 27 ljudi.



Med smrtnimi primeri je bila večina otrok. Najmlajša žrtev je bila stara komaj tri leta, napad se je zgodil v njeni domači hiši v ameriški zvezni državi Teksas, v katero se je prikradla puma.



Zadnja oseba, ki je umrla po napadu pume, je bila 55-letna ameriška planinka. 11. septembra 2018 jo je puma napadla med pohodom v zvezni državi Oregon.

