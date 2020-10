Grdo presenečenje za vse, ki so ure čakali legendarni vlak #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lokomotiva Hogwarts Express, s katero so čarovniki v knjigah in filmih Harry Potter ob začetku vsakega šolskega leta odhajali v čarovniško šolo Hogwarts oziroma v slovenskem prevodu na Bradavičarko, je bila prejšnji teden na poti do svoje zimske baze na jugu Škotske.

Pri tem je vlak prečkal številne železniške postaje, na katerih se je zbralo na tisoče navdušencev nad sago o Harryju Potterju. A le na železniški postaji Drumry v Clydebanku je imela polovica opazovalcev to nesrečo, da je mimo ravno v trenutku, ko je čez postajo peljal Hogwarts Express, po drugem tiru pridrvel potniški vlak družbe ScotRail in celotnemu peronu zastrl pogled na legendarni parni stroj.

Večina opazovalcev na tem peronu je vlak Hogwarts Express videla zgolj od daleč, pa čeprav so stali v neposredni bližini tirov.

Znano podobno nepričakovano presenečenje za opazovalce, ki pa je zastrlo precej bolj neponovljiv dogodek, se je pripetilo novembra 2017, ko je avtobus mestnega potniškega prometa pripeljal naravnost pred kamero ameriške televizijske postaje The Weather Channel med neposrednim prenosom rušenja ogromnega stadiona Georgia Dome v Atlanti, in sicer v trenutku, ko se je ta podrl:

