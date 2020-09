Grozljivka v kopalnici: "Raje se takoj preselim" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po spletu je zaokrožil videoposnetek iz kopalnice neznanega para, v kateri je iz vidno izbočenega stropa najprej le kapljalo, nato pa se je v nekaj sekundah napihnil kot balon in se pretrgal, iz njega pa je bruhnila izredno umazana voda. Kaj se je zgodilo, ni znano, so pa uporabniki spletnega foruma Reddit našli nekaj teorij .

Nemarno poplavo, ki jo bo prava muka očistiti, je najverjetneje povzročila počena cev sistema za gašenje, ki ga imajo mnoge sodobne stanovanjske zgradbe, je na Redditu zapisal eden od uporabnikov. Voda v teh ceveh se namreč pogosto sploh ne menja in sčasoma postaja vse temnejša, ker se z njo mešajo rja in razni sedimenti.

Drugi raje verjamejo bolj želodec obračajoči teoriji – počila naj bi kanalizacijska cev in v stanovanje so se izlile komunalne odplake iz zgornjih gospodinjstev, ki so se prej nekaj časa zbirale v stropu.

Mnogi uporabniki Reddita so sicer izrazili presenečenje nad upogljivostjo stropa. Ta je bil najverjetneje prepleskan z zidno barvo z vsebnostjo lateksa, ki je pogosta izbira za pleskanje kopalnic, saj je takšna barva hidrofobna (voda je ne spere). Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

"J***š to, raje se takoj preselim," se je na misel o saniranju škode v komentarjih videoposnetka odzval eden od uporabnikov Reddita, drugi pa je zapisal, da je "hiša najverjetneje zakleta, saj je prizor videti kot nekaj iz nočne more".

Oglejte si tudi: