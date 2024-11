Bogataš pred Lidlom čakal na pretep: "Kje si zdaj?!" #video

Maja letos je uporabnik družbenega omrežja X z vzdevkom @JimmyBLT objavil zapis: "Xavier Niel, sovražim te, zato predlagam, da se dobiva pred Lidlom na Sveti ulici v Marseillu in obračunava s pestmi ("ena na ena")."

Vrednost premoženja Xavierja Niela je ocenjena na 10,2 milijarde dolarjev oziroma 9,69 milijarde evrov, kar ga uvršča na osmo mesto najbogatejših ljudi v Franciji in na 248. mesto najbogatejših ljudi na svetu. Večji del njegovega premoženja je vezan na njegov večinski lastniški delež v francoskem telekomunikacijskem velikanu Iliad. Niel je tudi lastnik več lokalnih telekomunikacijskih operaterjev in solastnik medija Le Monde, verjetno najbolj prepoznavnega francoskega časnika. Foto: Profimedia

Uporabnik je pred tem na družbenem omrežju izražal gnev, da ne more igrati videoigre Call of Duty, ker mu internetna povezava deluje preslabo. Za to je okrivil storitve francoskega telekomunikacijskega giganta Iliad, enega največjih ponudnikov storitev mobilne telefonije in dostopa do interneta v Franciji. Družbo Iliad je leta 1990 ustanovil Xavier Niel in je še vedno njen večinski lastnik.

Xavier Niel se je na izziv kritika z družbenega omrežja X res odzval, a šele konec prejšnjega tedna, ko je na platformi objavil fotografijo sebe pred Lidlom v Marseillu in pripisal: "Čakam".

Foto: X / Posnetek zaslona

Uporabnik @JimmyBLT se je odzval z opravičilom, da se je samo šalil, a Niel se ni vdal. Objavil je še videoposnetek, v katerem je izzivalca vprašal: "Kje si? Pridi! Se raje dobiva na parkirišču?" @JimmyBLT se je izgovoril s pojasnilom, da ne more priti, ker ima povišano temperaturo ter da ga bolita trebuh in glava. Nielu se je tudi še enkrat opravičil.

Dodatno izpostavljenost, ki jo je z objavo na družbenem omrežju X trgovski znamki zagotovil 8. najbogatejši Francoz in 248. najbogatejši človek na svetu, so izkoristili tudi pri Lidlu. Na platformi so hudomušno zapisali: "Naj nekdo pride po gospoda, ki že od jutra tvita pred Lidlom na Sveti ulici v Marseillu."

Foto: X / Posnetek zaslona